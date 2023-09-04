Как сказать на украинском 'так как': правильный перевод

Когда человек пытается что-то объяснить, он часто использует выражение "так как", переводя его на украинский, как "так як". Но большинство даже не догадываются, что говорят неправильно.

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Суржик в Украине – это распространенное явление, поэтому следует проверять слова, чтобы не загрязнять нашу речь. Издание "Мова – ДНК нації" опубликовало правильный вариант перевода этого выражения.

Русское выражение "так как", которое украинцы часто переводят на "так як" – это калька. Следует использовать слова: бо, тому що, через те що, оскільки, у зв’язку з тим що.

Например, правильно будет сказать: "Уранці я не побігав, тому що пішов дощ. Оскільки зараз він закінчився, я маю надолужити" або "Уранці я не побігав, бо пішов дощ".

"Уранці я не побігав, так як пішов дощ" – это неправильный вариант.

Также украинцы часто используют фразу "втратити свідомість", но это тоже неправильно. Покойный языковед Александр Пономарив раньше объяснил, как сказать это на украинском.

Такое выражение лучше заменить одним словом "знепритомніти" или можно использовать синоним "зомліти". Хотя вариант "втратити свідомість" допустим, но лучше отдавать предпочтение именно этим словам.

А вот конструкция "я зайнятий/я зайнята", по словам языковеда, не имеет такого простого и короткого соответствия. Пономарив предлагает использовать фразы: "я не маю (вільного) часу", "мені нема коли".

Ранее OBOZREVATEL публиковал интересные соответствия, которыми можно заменить русское выражение "не умничай".

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