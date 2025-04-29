Как сказать на украинском 'поставить галочку': лучшие варианты

В условиях активного развития украинского языка и его очищения от заимствований и калек, вопрос правильного перевода и употребления специфических терминов становится все более актуальным. Нередко трудности возникают с терминологией, пришедшей из других языков, в частности из русского или английского, особенно в технической или офисной сфере.

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Одним из таких примеров является распространенное выражение "поставить галочку", что касается выбора нужного варианта или завершения выполнения определенных действий. Хотя прямой перевод часто употребляется в повседневной речи, существуют правильные и рекомендованные на украинском языке соответствия. Понимание этих альтернатив позволяет употреблять язык более грамотно и стилистически точно.

Когда речь идет о самой графической отметке в виде символа ✓, используемого для отмечания пунктов в списках, опросах или электронных формах, в украинском языке для ее названия существуют различные варианты. Слово "галочка" хоть и знакомо многим, однако не всегда лучший выбор во всех контекстах. Более удельными и распространенными ответчиками являются слова "позначка" или "прапорець".

В неформальном общении, например, когда речь идет о визуальном обозначении чего-то выполненного в списке дел, часто используют более разговорный, но очень благозвучный термин "пташка". Также, в контексте официальных документов или при описании элементов интерфейса, могут употребляться специфические термины, например "зачерк", или заимствованные из английского языка "чекбокс" или "чекмарк", обозначающие интерактивный элемент или собственно отметку выбора.

Вместо калькированного "поставить галочку", в украинском языке есть несколько вполне естественных и правильных соответствий, которые следует использовать. Среди них – "поставити позначку", что является наиболее универсальным вариантом. Если речь идет о выборе определенного пункта из списка, уместно говорить "відмітити пункт". Или же, если речь идет об обозначении своего выбора, можно применить выражение "зазначити вибір". В разговорном стиле вполне приемлемым остается вариант "поставити пташку".

OBOZ.UA ранее предлагал узнать, почему слово "вірно" не используют вместо слова "правильно".

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