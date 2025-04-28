Как сказать на украинском 'обналичивать': правильный перевод

В современном мире деньги приобрели две четкие формы – мы часто пользуемся электронными деньгами, но все еще в ходу и традиционные бумажные банкноты и монеты. Но можете ли вы правильно назвать эти реальные физические деньги на украинском языке.

Видео дня

Те, кто долго находились под влиянием русификации, моментально вспомнят слово "наличка". Этот варваризм происходит от русского слова "наличные". То есть, деньги, которые есть "в наличии", или украинском "в наявності". Это все очевидно не свойственно украинскому языку. Как правильно говорить о физических деньгах, а также о некоторых других распространенных финансовых терминах, рассказала на своем YouTube-канале учительница словестности из Днепра Светлана Чернышева.

Она напомнила, что когда вы пользуетесь банкнотами и монетами, их нужно называть словом "готівка". Оно родственно прилагательному "готовый". То есть речь идет о деньгах, готовых к использованию прямо сейчас. Кстати, из этого корня образуем также некоторые другие полезные слова:

обналичивать – розготівковувати;

безналичный / безнал – безготівковий.

В современной разговорной речи на смену русизму "наличка" пришел англицизм "кэш". Хотите заменить его чем-то более типично украинским? Воспользуйтесь словом "готовизна".

Что касается других финансовых терминов, которые мы используем неправильно, Светлана напомнила такие:

взять напрокат – випозичити;

в рассрочку – на виплат;

виручка – виторг;

наложенный платеж – післяплата.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перестать путать украинские слова "стосунки" и "відносини".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.