Как сказать на украинском 'козел отпущения': колоритный вариант

Люди в общении используют распространенное выражение "козел отпущения", когда рассказывают о человеке, на которого постоянно сваливают чужие проступки. Но в украинском языке есть более колоритный вариант замены этого фразеологизма.

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Об этом рассказал языковед и известный учитель украинского языка Александр Авраменко. Выражение имеет два варианта перевода.

По словам языковеда, можно дословно перевести фразу и сказать: "козел відпущення". Но есть более колоритный заменитель – это "цап-відбувайло" или "цап-відпущення".

Логически возникает вопрос, почему так характеризуя человека, вспоминают именно козла? Ответ прост. "Цап-відбувайло" – это библейское изречение, которое происходит из описания особого древнееврейского обряда возложения грехов всего народа на живого козла. В день прощения грехов священник клал руки на голову козла и тем самым возлагал на него грехи всего народа.

Именно с давних времен и происходят столь интересные выражения.

Также Авраменко рассказал, как правильно сказать на украинском "пустит пыль в глаза". Это выражение означает ввести кого-то в заблуждение. Или же его используют для обозначения действий или слов человека, через обман заставляющего думать о себе лучше.

Поэтому лучше использовать такие соответствия: "напускати туману" или "замилювати очі".

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