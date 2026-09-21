Как сэкономить на покупке авиабилетов: владелец туристической компании раскрыл секрет

Чтобы сэкономить на авиабилетах во время путешествий, туристам стоит искать и бронировать рейсы в определенное время суток. Самые выгодные предложения можно найти около 3 часов ночи, когда спрос на поиск билетов ниже.

Видео дня

Также сэкономить около 5% вполне возможно и при поиске в вечернее время. Об этом владелец одной из туристических компаний рассказал изданию Mirror.

Когда авиабилеты могут стоить дешевле

По словам владельца туристической компании Wild Packs Джейми Фрейзера, выгоднее всего искать авиабилеты около 2:48 ночи. А поиск авиабилетов в период с 20:00 до 22:00 может принести билеты примерно на 5% дешевле, чем в утренние часы.

Фрейзер объясняет это колебаниями спроса, ведь утром значительно больше людей одновременно просматривают предложения по популярным маршрутам, что может влиять на динамическое ценообразование авиакомпаний. Поэтому, по его словам, выбор менее загруженного времени для поиска потенциально помогает избежать более высоких тарифов.

"Когда авиационные системы фиксируют такой всплеск спроса, цены могут быстро вырасти. Это один из самых простых способов, которыми путешественники переплачивают", – убежден эксперт.

Ночной поиск не всегда гарантирует дешевые билеты

В то же время эффективность поиска билетов ночью не гарантирована. Раньше авиакомпании вручную обновляли тарифы ночью, поэтому путешественники могли находить выгодные предложения, но современные системы ценообразования работают сложнее.

Сэкономить также помогут уведомления об изменении стоимости билетов, чтобы не проверять цены постоянно. Эксперт советует быть гибкими в отношении дат, авиакомпаний и аэропортов, так как иногда перелет из соседнего города обходится дешевле.

При поиске на сервисах вроде Skyscanner можно проверять варианты из ближайших аэропортов или выбирать направление "везде", если место отдыха не имеет принципиального значения.

Кроме того, стоит следить за распродажами и специальными предложениями авиакомпаний, которые часто действуют в течение короткого времени.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о способе повысить шансы получить чемодан одной из первых, которым пользуются опытные туристы. Благодаря нескольким хитростям можно сократить время ожидания у багажной ленты.

Также туристам давали советы, как ухаживать за кожей во время полета, когда в самолете очень сухой воздух.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!