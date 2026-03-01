Как ухаживать за кожей во время полета: спасительные советы

Каждый, кто хоть раз имел длительный перелет в самолете, знает, что такое путешествие – это настоящее испытание для организма из-за чрезвычайно сухого воздуха в салоне. Виной тому низкий уровень влажности на значительных высотах, давление в кабине и интенсивное ультрафиолетовое излучение, проникающее сквозь иллюминаторы.

Если вы не хотите приземлиться с обезвоженной кожей и тусклым цветом лица, эксперты советуют взять с собой в салон некоторые уходовые средства и позаботиться о себе прямо во время полета. Уход в дороге может варьироваться от простого увлажняющего спрея до полноценного умывания и питания. Издание Real Simple рассказало, как правильно поддерживать здоровый вид кожи во время путешествия в самолете, чтобы после приземления выглядеть свежей.

Что такое уход во время полета

Когда во время многих часов рейса кожа подвергается длительному воздействию сухого воздуха, ей понадобятся дополнительные процедуры, которые можно сделать прямо в салоне. Такой уход часто проводят на середине пути или же непосредственно перед сном, чтобы не нарушать привычный ночной график.

Влажность в кабине обычно составляет около 10-20%, что значительно ниже привычных на земле 30-65%. Это неизбежно приводит к ощущению стянутости, сухости или даже появлению шелушения. Кроме того, из-за сухости кожа становится уязвимой к раздражениям. Хуже всего, что они могут стать заметными уже после прилета. Поэтому поддержка увлажненности и соблюдение ночного ухода в условиях, если рейс приходится на ночные часы, считаются чрезвычайно полезными мерами.

Преимущества ухода в самолете

Хотя такие манипуляции не являются обязательными, их сторонники отмечают целую кучу преимуществ, которые можно получить на самом деле.

Поддержание уровня влаги. Уход позволяет сохранить увлажненность эпидермиса и поддержать защитный барьер, что критически важно для людей со склонностью к сухости.

Как правильно ухаживать за лицом в салоне самолета

Главное правило ухода на борту – простота. Рекомендуется брать только самое необходимое, придерживаясь принципа "меньше – лучше".

Базовый набор

Не стоит паковать всю косметичку. Достаточно иметь средство для очищения (пенка, салфетки для снятия макияжа или мицеллярная вода), увлажнитель (сыворотка или крем) и солнцезащитное средство. Очищение необходимо для того, чтобы последующие продукты лучше впитывались. Сначала рекомендуется наносить сыворотку с гиалуроновой кислотой, которая эффективно притягивает воду, а поверх нее – плотный крем с церамидами для "запечатывания" влаги. Если перелет длится более двух часов, солнцезащитный крем стоит обновлять каждые два часа, независимо от того, находится ли ваше место у окна.

Дополнительные мелочи

В зависимости от потребностей, к набору можно добавить:

бальзам для губ – кожа в этой зоне особенно сильно страдает из-за низкой влажности;

– кожа в этой зоне особенно сильно страдает из-за низкой влажности; патчи от прыщей – это настоящее спасение, если во время перелета появляются высыпания;

– это настоящее спасение, если во время перелета появляются высыпания; мист для лица – несколько распылений в течение полета помогут сохранить кожу мягкой и эластичной;

– несколько распылений в течение полета помогут сохранить кожу мягкой и эластичной; тканевая маска – для максимального эффекта ее наносят после очищения, но перед сывороткой, а если вы не готовы накрывать все лицо, хотя бы позаботьтесь о зоне под глазами с помощью патчей.

