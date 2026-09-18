Как первыми получить багаж в аэропорту: интересный лайфхак

Задержки при выдаче багажа – распространенная неприятность, с которой сталкиваются пассажиры после перелета. В то же время существует способ повысить шансы получить чемодан одной из первых, и им пользуются опытные туристы.

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Всего несколько хитростей могут помочь сократить время ожидания у багажной ленты. И о них рассказывает OBOZ.UA.

Как получить багаж одним из первых

Один из проверенных способов – пометить чемодан как хрупкий багаж. Для этого к нему прикрепляют наклейку "Fragile".

Такие вещи загружают в самолёт в последнюю очередь, чтобы на них не ставили другие чемоданы. Соответственно, при разгрузке их могут доставать первыми, чтобы не повредить.

Когда еще можно сдать чемодан

Еще один вариант – сдать багаж на стойке регистрации как можно позже. В этом случае чемодан попадает в грузовой отсек ближе к вылету, поэтому теоретически его могут выгрузить быстрее.

Однако этот способ менее надёжен. Авиакомпании могут группировать багаж по весу или направлению, а не по времени его сдачи.

От чего еще зависит скорость выдачи

Важную роль играет и тип самолета. В лайнерах с одним проходом багаж часто загружают поштучно, без контейнеров, поэтому последовательность регистрации может влиять на порядок его выдачи.

В больших самолетах с двумя проходами чемоданы нередко группируют в крупные блоки. В таком случае время сдачи багажа уже не имеет особого значения.

Поэтому, если вам важно получить чемодан как можно быстрее, можно попробовать пометить его как хрупкий. При этом стоит убедиться, что на багаже нет других противоречивых меток, чтобы избежать недоразумений.

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