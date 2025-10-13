Как сделать, чтобы хризантемы цвели всю осень: есть несколько секретов

Хризантемы по праву считаются одними из самых любимых осенних цветов, благодаря своим насыщенным цветам, варьирующимся от ярко-оранжевых и ржаво-красных до теплых горчично-желтых оттенков. Эти цветы приносят ощущение уюта и яркости по мере того, как дни становятся короче.

Видео дня

Однако чтобы сохранить их прекрасное цветение в течение всего сезона, необходимо соблюдать несколько важных правил ухода. Должное внимание к этим растениям может обеспечить прекрасное зрелище на долгое время.

Эксперты в области садоводства раскрыли секреты, как максимально продлить период наслаждения этими осенними красавицами. Соблюдение этих рекомендаций позволит даже новичкам успешно выращивать хризантемы. Эти советы помогут избежать распространенных ошибок, которые могут привести к преждевременному увяданию.

Чтобы хризантемы радовали вас как можно дольше, специалисты советуют избегать покупки растений, которые уже находятся в полном расцвете. Вместо этого стоит выбирать те экземпляры, которые еще не зацвели, поскольку это даст им больше времени для медленного раскрытия бутонов, когда вы принесете их домой. Такой подход обеспечивает более долгий период декоративности на вашем крыльце или в саду, гарантируя длительное зрелище. Конечно, этот метод несколько усложняет выбор желаемого цвета, поэтому обязательно стоит уточнить у экспертов местного садового центра, какими будут конечные оттенки цветов.

Следующим важным шагом является пересадка. Хотя некоторые осенние хризантемы могут быть морозостойкими, большинство из них все же выращиваются как однолетники. Именно поэтому, как только вы принесете растение из магазина, специалисты рекомендуют пересадить его вместе с горшком в больший внешний контейнер или декоративное кашпо. Это поможет предотвратить опрокидывание растения, поскольку часто верхняя часть становится слишком тяжелой для небольшого горшка. Такой постоянный контейнер может занять свое место у входной двери и стать украшением осеннего экстерьера.

Что не любят хризантемы

Одной из самых распространенных ошибок в уходе за хризантемами является чрезмерное пребывание на солнце, ведь они предпочитают частичное освещение, идеально получая от четырех до шести часов солнечного света в день.

Следите, чтобы цветы были защищены от прямых лучей, особенно в самую жаркую часть дня – с полудня и до вечера. Если температура становится слишком высокой, подумайте о перемещении или пересадке хризантем в полутень. Достаточный солнечный свет и контроль температуры снижают стресс для растения, помогая ему оставаться крепким и активно цвести.

Кроме того, критически важно поддерживать надлежащий уровень увлажнения почвы. Регулярно проверяйте верхний слой, чтобы убедиться, что растению достаточно влаги. Поливать следует у основания растения, как только почва высыхает, чтобы избежать увядания и повреждения цветов. Хризантемы, расположенные у входной двери или под навесом крыши, особенно подвержены пересыханию, поскольку естественные осадки реже к ним попадают. В таких случаях эксперты советуют проверять почву пальцем раз в два дня.

Что делать с хризантемами в горшке

Если почва сухая, добавляйте воду, пока она не начнет вытекать из дренажного отверстия на дне горшка. Если горшок размещен в декоративном контейнере, дайте воде стечь на дно, но обязательно слейте лишнюю влагу. Хризантемы очень плохо реагируют, когда их корни длительное время находятся в воде. Если вы все же решите посадить хризантемы в грунт, не забудьте подготовить их к зиме, замульчировав, что защитит рассаду от морозов и позволит им пережить следующий сезон.

Горшочные растения лучше занести в помещение, разместив их ближе к непрямым солнечным лучам, и продолжать поливать, защищая от замерзания.

OBOZ.UA также писал, когда высаживать хризантемы, чтобы растения были выносливыми.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.