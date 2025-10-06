Когда надо сажать хризантемы: будут пышнее и выносливее

Хризантемы не только радуют нас своим цветением в осенние месяцы, осень – это еще и удачное время для того, чтобы украсить этими чудесными растениями свой сад. Разнообразие расцветок и форм позволяет легко адаптировать эти цветы к любым композициям – пышным клумбам, красочным бордюрам и даже для дополнения дикого ландшафта.

Видео дня

Но как правильно сажать хризантемы в осенний сезон, чтобы они радовали своим цветением как можно дольше? Ответ искало издание Interia Kobieta. Вот какие советы дали его эксперты.

Когда высаживают хризантемы

Время посадки хризантем имеет решающее значение для их здоровья и пышности цветения. Профессиональные садоводы рекомендуют два лучших для этого периода – май и начало осени.

Весенняя посадка позволяет растениям укорениться и подготовиться к жаре. В таком случае осенью хризантемы распускаются чрезвычайно пышно. Посадка в сентябре или октябре, наоборот, дает им время восстановиться после лета и обеспечивает хороший старт перед зимой.

Однако важно помнить, что не каждый сорт хризантем выживет при низких температурах. Для осенней посадки стоит выбирать только морозостойкие сорта. Если же вы предпочли что-то более чувствительное к холоду, высаживайте такое растение в горшок, чтобы его можно было переместить в теплое место, когда ударят морозы.

Как ухаживать за хризантемами

Хризантемы не считаются особо прихотливым видом, но чтобы они раскрыли свою полную красоту, нужно обеспечить им правильное место. Лучше всего эти цветы растут на солнечном месте и на открытом пространстве, где много воздуха. В тени они могут вытянуться и позже выпустить бутоны. Однако и чрезмерное солнце может привести к ожогам листьев. Поэтому выбирайте участок, на который часть дня падает полутень или тень. Почва для хризантем должна быть хорошо дренированной и плодородной, постоянно слегка влажной, но без застоя воды.

Во время полива цветочных кустов лучше всего направлять воду непосредственно на землю, избегая намокания листьев. Хризантемы также хорошо реагируют на умеренную подкормку – особенно полезны удобрения, богатые калием и фосфором, поскольку они способствуют цветению. Регулярное удаление увядших цветов и пожелтевших листьев еще больше будет стимулировать растение к образованию новых бутонов.

Высаженные в горшки хризантемы можно размещать на балконах и патио, где они создают атмосферный осенний декор. Благодаря такой гибкости в методах выращивания эти растения могут стать главным украшением вашего участка осенью.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пяти растениях, которые украсят ваш двор даже зимой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.