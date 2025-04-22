Как произвести приятное впечатление на собеседника: пять 'секретных' лайфхаков

Психологи утверждают, что язык тела играет серьезную роль в восприятии человека, который перед вами. Так же с помощью небольших уловок даже очень застенчивые люди могут завоевать симпатию собеседников.

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И эти навыки можно не только обрести, но и усовершенствовать. OBOZ.UA собрал пять простых лайфхаков, которые могут придать "магнетизма" каждому.

1. Установите зрительный контакт и улыбнитесь.

Издание Business Insider опубликовало видео, посвященное языку тела. Среди советов, как вызвать к себе симпатию у собеседника, там содержится рекомендация улыбнуться. Однако не сразу, а после того, как на доли секунды задержите взгляд на лице человека, которому хотите понравиться. Это создаст у него впечатление, что улыбка адресована именно ему, а это невольно вызовет симпатию.

Также, как следует из исследования, результаты которого опубликованы в Journal of Psychological Science, ключом к положительному социальному взаимодействию может стать установление зрительного контакта. Главное – не переусердствовать: слишком пристальное заглядывание в глаза собеседнику может оказать противоположный эффект. Альтернативой может быть взгляд, направленный на нос человека, с которым вы разговариваете: это создает иллюзию вовлеченности в беседу без чрезмерной навязчивости.

2. Избегайте суеты.

По наблюдениям психологов, чрезмерная подвижность и суматоха создают впечатление, что человек или очень нервничает (и эта нервотрепка передается окружающим), или стремится быть где угодно, лишь бы не там, где он находится. Ни в первом, ни во втором случае особого желания знакомиться и контактировать с таким человеком у других не возникает. Так что с этой привычкой стоит бороться.

3. Старайтесь не скрещивать руки или ноги.

Даже такая, казалось бы, мелочь, как скрещенные во время разговора руки или ноги, может перечеркнуть положительное впечатление о собеседнике. По мнению эксперта по менеджменту Питера Экономи, сделанных на основе немалого опыта, скрещенные конечности (особенно руки) часто создают впечатление закрытости или попытки обороняться. А это может удержать других людей от попыток сближения.

В то же время, как утверждает специалист по бихевиоризму Ванесса Ван Эдвардс в статье для The Science of People, действенным может быть другой неожиданный лайфхак: если держать ноги так, чтобы пальцы были повернуты к собеседнику, он подсознательно "считает" заинтересованность и открытость.

4. Повторяйте жесты собеседника

Исследование, опубликованное в журнале Social Psychology Bulletin , свидетельствует, что тонкое подражание человеку, с которым мы разговариваем, может повысить нашу привлекательность. Как и во всем остальном, важно не переусердствовать. Достаточно при разговоре с человеком обратить внимание на язык его тела и повторить подобный жест или позу.

5. Ведите себя так, будто общаетесь с самым интересным человеком в комнате

Если вы относитесь к собеседнику так, будто он самый интересный в комнате, он сразу почувствует удовольствие от общения с вами и захочет его продолжить.

При этом важно попытаться общаться с каждым человеком, словно со старым другом. Этот совет не означает, что к малознакомому человеку необходимо бросаться с объятиями или сразу же делиться с ним своими личными проблемами. Речь идет о подходе к каждому собеседнику с теплотой и энтузиазмом. Этот маленький умственный трюк может помочь вам казаться и чувствовать себя гораздо более открытыми, чем вы могли бы быть обычно в новой ситуации.

Напомним, ранее психологи объяснили, что о человеке говорит его обувь. Значение имеет и высота каблуков, и стиль.

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