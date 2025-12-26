Как предотвратить конденсат на окнах без особых усилий: действенный лайфхак

Если накопление конденсата стало проблемой в вашем доме, эксперт по уборке Лили, известная в социальных сетях как Cleaning With Lily, предлагает использовать обычный бытовой предмет для создания "пленки" и предотвращения этого.

В своем недавнем видео в TikTok она дала дельные советы о том, как избавиться от надоедливого конденсата на окнах. "Прежде всего, открывайте окна, даже когда идет дождь", – сказала она в начале.

Далее, по словам Лили, следует нанести на тряпку средство для мытья посуды, прежде чем "полировать" ею окна. "Это предотвратит образование конденсата на окнах", – объяснила она.

Затем Лили продемонстрировала набор неароматизированных подвесных осушителей воздуха, предназначенных для поглощения влаги. "Их стоит повесить за шторами. Они очень незаметны, но при этом чрезвычайно действенны", – сказала она.

В завершение Лили сообщила, что также доступны одноразовые подвесные осушители воздуха, но они "немного громоздкие" и крепятся на окно. "Я предпочитаю эти [неоднократные], поскольку могу повесить их за шторами", – сказала она.

