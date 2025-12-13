Почему Рождество было ненавистным праздником в СССР

В Советском Союзе Рождество Христово прошло путь от самого популярного дореволюционного праздника до "классово чужого" врага, который выживал в подполье, а его восстановление произошло лишь благодаря давлению Второй мировой войны.

До Октябрьской революции 1917 года Рождество было главным и самым любимым праздником для большинства населения Российской империи. Однако после прихода к власти большевиков для него наступили тяжелые времена. Хотя на первых порах старые религиозные праздники формально не запрещались, они потеряли государственный статус и не оплачивались как выходные, в отличие от новых революционных дат.

Главная проблема возникла со сменой календаря: государство перешло на григорианский, тогда как Церковь осталась на юлианском. Это привело к тому, что 25 декабря (государственный выходной) Церковь ничего не праздновала, а 7 января (церковное Рождество) было обычным рабочим днем. Эта коллизия с самого начала усложняла празднование Рождества.

Начало гонений и антирелигиозная пропаганда

С началом 1920-х годов Рождество оказалось под мощным прессом пропаганды. Большевики сразу начали активную борьбу с "поповским праздником", который, по их мнению, "растил рабов капитала".

Сначала борьба велась силами комсомольцев, которым поручали проводить антирелигиозные мероприятия накануне праздника. Из-за отсутствия идеологического контроля это "комсомольское рождество" часто превращалось в хулиганские выходки, которые вызывали у обычных граждан не одобрение, а возмущение. С середины 1920-х годов эту тактику отменили, заменив ее лекциями по научному атеизму, которые для привлечения публики завершались танцами или киносеансами.

Однако эта более мягкая тактика также не принесла желаемых результатов: большинство горожан и особенно крестьян продолжали придерживаться традиции празднования Рождества.

"Безбожная пятилетка" и подполье

Ситуация кардинально ухудшилась в 1929 году с началом "безбожной пятилетки" и внедрением непрерывной "пятидневки". Все религиозные праздники, включая Рождество, были отменены, а количество государственных выходных сокращено до минимума.

Одновременно началась самая мощная антирелигиозная кампания в истории СССР: массово закрывались церкви, а колокола были запрещены под предлогом того, что их звук мешает работе. Стало практически невозможно посещать церкви на праздники. Те, кто решался это делать на Рождество, рисковали иметь неприятности на работе.

Историки описывали первое Рождество "безбожной пятилетки" как время "неистовой антирелигиозной пропаганды", когда проводилось разрушение церквей и поименные "указания" на тех, кто был пойман на посещении храма.

Праздничная атмосфера была полностью уничтожена: исчезли обязательные атрибуты Рождества, такие как елки, за их продажу накладывались большие штрафы. Праздник фактически перешел в подполье.

Его отмечали тайно, а елочные украшения и мишуру делали собственноручно из соломы и яичной скорлупы. На предприятиях даже организовывались "рождественские инспекции": активисты под вымышленными предлогами обходили коллег и знакомых, чтобы выявить тех, кто устанавливал елку или праздновал Рождество. Разоблаченных лиц прилюдно критиковали на собраниях или высмеивали в стенных газетах.

Празднование Рождества хоть и не наказывалось на государственном уровне, все равно считалось компрометирующим, особенно для партийных функционеров.

Несмотря на все запреты и преследования, подавляющее большинство населения, особенно те, кто помнил дореволюционные времена, продолжали праздновать Рождество. В частности, верующие на последние средства покупали продукты к празднику, а крестьяне, где контроль был слабее, отмечали его по-старому.

Возвращение праздника под давлением войны

Перелом наступил в конце 1935 года, когда после шести лет запретов снова разрешили праздновать Новый год, но как детский праздник. В городах разрешили продавать елки и игрушки, хотя Рождество все еще оставалось "классово чужим". Ситуация изменилась только во время Второй мировой войны, в частности из-за давления союзников антигитлеровской коалиции. Президент США Франклин Рузвельт неоднократно указывал Сталину, что гонения на религию вредят дипломатическим отношениям. В ответ на это на Пасху 1942 года в Москве отменили комендантский час и разрешили богослужения. Осенью 1943 года в СССР был избран патриарх, и активные гонения на Церковь прекратились, хотя она осталась под строгим государственным контролем.

Рождество 1944 года стало первым фактически легальным за четверть века. Это вызвало огромный энтузиазм: в уцелевших храмах было настоящее столпотворение. Современники вспоминали, что верующие, включая представителей союзнических миссий, со слезами на глазах пели рождественские песнопения.

Рождество пережило десятилетия преследований и сохранилось как важный праздник. А с 1990 года он снова стал официальным выходным днем.

