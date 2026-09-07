Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся секретами приготовления
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Гороховый суп – вкусное, сытное и очень простое в приготовлении блюдо. Готовить его лучше всего с мясом или копченными ребрами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа с копченными ребрами и зажаркой.
Ингредиенты:
- сушеный горох 250 г
- копченые ребра 200-250 г
- масло для обжарки
- морковь 1 шт.
- лук 1 шт.
- картофель 7-8 шт.
- специи: соль, перец, любимые по вкусу
- лавровый лист 1 шт.
- зелень пучок
Способ приготовления:
1. Горох хорошо промыть, залить водой (чтобы покрыла горох) и поставить на огонь. Как закипит, снять пену, накрыть крышкой и варить на медленном огне примерно 1,5 часа до разваривания гороха, снимая пену и доливая воду по мере необходимости.
2. Зажарка: на разогретой с маслом сковороде поджарить до золотистого цвета мелко нарезанный лук и натертую на средней терке морковь.
3. В разваренный горох долить воду, добавить разрезанные ребра, зажарку, нарезанный картофель. Варить, помешивая, на слабом огне до готовности картофеля. Затем добавить специи, лавровый лист, мелко нарезанную зелень. Проварить 1-2 минуты и выключить. Дать супу настояться под крышкой 15-20 минут.
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