Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся секретами приготовления

Гороховый суп – вкусное, сытное и очень простое в приготовлении блюдо. Готовить его лучше всего с мясом или копченными ребрами.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа с копченными ребрами и зажаркой.

Ингредиенты:

сушеный горох 250 г

копченые ребра 200-250 г

масло для обжарки

морковь 1 шт.

лук 1 шт.

картофель 7-8 шт.

специи: соль, перец, любимые по вкусу

лавровый лист 1 шт.

зелень пучок

Способ приготовления:

1. Горох хорошо промыть, залить водой (чтобы покрыла горох) и поставить на огонь. Как закипит, снять пену, накрыть крышкой и варить на медленном огне примерно 1,5 часа до разваривания гороха, снимая пену и доливая воду по мере необходимости.

2. Зажарка: на разогретой с маслом сковороде поджарить до золотистого цвета мелко нарезанный лук и натертую на средней терке морковь.

3. В разваренный горох долить воду, добавить разрезанные ребра, зажарку, нарезанный картофель. Варить, помешивая, на слабом огне до готовности картофеля. Затем добавить специи, лавровый лист, мелко нарезанную зелень. Проварить 1-2 минуты и выключить. Дать супу настояться под крышкой 15-20 минут.

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