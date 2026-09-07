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Как правильно варить гороховый суп, чтобы горох разварился: делимся секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
360
Вкусный гороховый суп
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Гороховый суп – вкусное, сытное и очень простое в приготовлении блюдо. Готовить его лучше всего с мясом или копченными ребрами.

Вкусный гороховый суп

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного горохового супа с копченными ребрами и зажаркой. 

Ингредиенты: 

  • сушеный горох 250 г
  • копченые ребра  200-250 г
  • масло для обжарки
  • морковь 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • картофель 7-8 шт.
  • специи: соль, перец, любимые по вкусу
  • лавровый лист 1 шт.
  • зелень пучок

Способ приготовления: 

1. Горох хорошо промыть, залить водой (чтобы покрыла горох) и поставить на огонь. Как закипит, снять пену, накрыть крышкой и варить на медленном огне примерно 1,5 часа до разваривания гороха, снимая пену и доливая воду по мере необходимости. 

Как правильно приготовить гороховый суп

2. Зажарка: на разогретой с маслом сковороде поджарить до золотистого цвета мелко нарезанный лук и натертую на средней терке морковь.

Овощная зажарка

3. В разваренный горох долить воду, добавить разрезанные ребра, зажарку, нарезанный картофель. Варить, помешивая, на слабом огне до готовности картофеля. Затем добавить специи, лавровый лист, мелко нарезанную зелень. Проварить 1-2 минуты и выключить. Дать супу настояться под крышкой 15-20 минут.

Готовый суп

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