Как правильно сажать озимый чеснок: когда удачное время

Посадка озимого чеснока определяет урожай следующего года. Умение правильно выбрать момент и технику высаживания – половина успеха. Стоит опоздать на неделю-другую – и весной грядки уже не порадуют крепкими ростками.

OBOZ.UA рассказывает, как и когда следует высаживать чеснок на зиму. Задача простая и одновременно ответственная: дать зубкам время укорениться, но не позволить им прорасти

Когда сажать чеснок

Чеснок высаживают осенью, за 30–45 дней до стабильных морозов. Условия различаются в зависимости от региона:

на севере и в центре Украины оптимальные сроки – с 20 сентября до 10 октября,

в западных областях – с 25 сентября до 15 октября,

на юге и востоке – до 20 октября.

В 2025 году самыми благоприятными датами считают период с 22 сентября по 15 октября. Раньше сажать рискованно: теплые дни могут спровоцировать прорастание, и молодые ростки погибнут под первым морозом. Опоздать также опасно – зубки не успеют укорениться и перезимовать.

Как правильно сажать озимый чеснок

Секрет успеха начинается с почвы. Чеснок любит солнечные участки с легкой, рыхлой землей и без застоя воды. Лучше всего сажать его после бобовых, огурцов или капусты, не стоит – после лука или другого чеснока.

Почву осенью готовят заранее: перекапывают, добавляют перегной (но не свежий навоз), немного древесной золы или калийно-фосфорных удобрений. Азот оставляют для весны.

Для посадки берут только крупные, здоровые зубки с крепкой кожурой. Глубина зависит от типа почвы: в легкой – 6–8 см, в тяжелой – 4–5 см. Расстояние между зубками – 10–12 см, между рядами – 20–25 см. После посадки грядку желательно замульчировать торфом или перегноем.

Можно ли высаживать в августе

В августе земля еще теплая, и чеснок быстро прорастает. Август подходит только для подготовки грядки: внесения удобрений, рыхления или высевания сидератов.

