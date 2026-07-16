Как правильно подвязывать помидоры, чтобы они не ломались: лучшие советы

Стебли помидоров устойчивы, но когда плоды начинают созревать, им приходится выдерживать растущий вес. Проблема обычно становится очевидной в июле, когда помидоры начинают быстро набирать вес.

Видео дня

Состояние стеблей также зависит от того, как за ними ухаживают. Избыток азота ускоряет рост длинных, сочных стеблей, которые более подвержены изгибанию и ломке под весом плодов, пишет OBOZ.UA.

Подвязка помидоров защищает растение от поломок, а также приносит дополнительные преимущества. Вертикально ориентированный стебель лучше распределяет вес плодов, более устойчив во время штормов и имеет лучший доступ к свету. Воздух легче циркулирует между листьями, что позволяет им быстрее высыхать после дождя и полива и снижает их подверженность грибковым заболеваниям.

Тип опоры следует подбирать с учётом высоты и сорта помидоров, количества растений и места выращивания. Для отдельных растений, выращиваемых в грунте, в горшках или на балконе, лучше всего подойдут деревянные колья, бамбуковые шесты или металлические спиральные стержни.

Для высоких сортов опора должна быть длиной 180–210 см и заглублена в землю примерно на 30 см. Лучше всего устанавливать ее во время посадки или вскоре после неё, до того как развиваются корни.

Колышек, вбитый позже, может повредить подземную часть растения. Его следует разместить в нескольких сантиметрах от стебля, со стороны, противоположной первой кисти, чтобы предотвратить прижатие созревающих плодов к опоре.

Металлическая спираль облегчает управление отдельным побегом и требует меньше подвязок, но для тяжелых сортов малины и сорта "Официальное сердце" ее нужно прочно закрепить.

OBOZ.UA предлагает простые и доступные способы увеличить урожай огурцов на даче.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.