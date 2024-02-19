Как правильно назвать на украинском 'управляющую компанию': объяснение

Перевод бытовых терминов может быть непростой задачей для недавно перешедших на украинский язык, и это естественно. Но некоторые термины могут сложно даваться даже тем, кто имеет немалый опыт его использования.

К примеру, далеко не каждый сможет перевести словосочетание "управляющая компания" – термин, с которым сталкиваются все, кто пользуется коммунальными услугами. Первым может возникнуть желание перевести его следующим образом: "управляюча компанія". Но более или менее закномые с правилами украинского языка люди знают, что активные причастия на -ачий/-ячий, -учий/-ючий ему не свойственны. А значит, такая конструкция будет неправильной. OBOZ.UA попытался разобраться, какой именно вариант употреблять лучше всего.

В последнее время в юридических документах и реестрах подобные организации обозначаются прилагательным управительські". Существительным, от которого образовано это слово, является "управитель". В словарях оно зафиксировано. Так словари синонимов представляют его, как эквивалент слов "руководитель", "распорядитель" и "эконом". А толковые – относят к дореволюционным временам в Российской империи, когда этим словом называли человека, управлявшего делами и распоряжавшегося финансами хозяйства, завода, фабрики и т.д.

Как видим, этот новый термин по своему значению вполне точно описывает задачи, стоящие перед компанией, которую он описывает. А значит употреблять словосочетание "управительська компанія" резонно и уместно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести на украинский словосочетание "быть в положении", которым описывают беременную женщину.

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