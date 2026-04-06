Как правильно мыть ламинат, чтобы аж блестел: не делайте этой ошибки

Ламинат состоит из трех специфических слоев: тонкого защитного слоя сверху, эстетического слоя с принтом и сердцевины из плотно сжатых древесных волокон. Если влага проникнет до сердцевины, ваш прекрасный пол набухнет и будет безвозвратно уничтожен. Вот почему надлежащий и тщательный уход является абсолютно необходимым для его долговечности и эстетики.

Чтобы ваш пол выглядел безупречно, выбирайте только мягкие, натуральные средства на растительной основе. Агрессивные химические вещества со временем буквально разъедают тонкий защитный слой вашего ламината, делая его тусклым, пишет OBOZ.UA.

Категорически избегайте чистящих средств на нефтяной основе, поскольку они оставят на полу жирную, тяжелую пленку, на которой каждый ваш шаг будет оставлять четкий след. Во время чистки ламината помните золотое правило моды: меньше – это точно лучше!

Как правильно мыть ламинат

Сначала тщательно пропылесосьте или сметите всю грязь, пыль и крошки. Вытирание запыленного пола влажной тряпкой – это не уборка, а создание грязного беспорядка и путь к катастрофе и микроцарапинам.

Добавьте лишь одну-две капли выбранного вами мягкого средства для мытья посуды в ведро теплой воды. Хорошо перемешайте, но будьте осторожны, чтобы не создать слишком много пены. Вода должна быть лишь слегка мыльной.

Слегка смочите микрофибровую тряпку или швабру. Протирайте пол медленно, небольшими участками (метр за метром) и всегда строго по направлению волокон древесины. Это предотвратит появление надоедливых, видимых линий, которые появляются под солнцем.

Чтобы полностью избежать пятен от воды и обеспечить блеск, немедленно и без промедления удалите остатки влаги полностью сухой, чистой салфеткой из микрофибры.

Ранее OBOZ.UA рассказывало том, чем помыть пол, чтобы он сиял.

