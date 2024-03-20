Как правильно использовать аббревиатуру ШІ в украинском языке и какого она рода: правила

Многие устоявшиеся понятия на речи и письме превращаются в аббревиатуры – они удобнее на письме и более экономны в речи. Всегда проще сказать ЕС или НАТО, а не Европейский Союз или Организация Североатлантического договора. Так же произошло и с понятием "искусственный интеллект", который мы в украинской речи обозначаем узнаваемой аббревиатурой ШІ. Но правильно ли вы ее читаете и склоняете?

Эксперты телеграм-канала "Correctarium — Українська мова" решили помочь с этим разобраться. После их объяснения вы не будете совершать ошибок при использовании этого сокращения.

Род аббревиатуры ШІ

Грамматическим родом аббревиатуры ШІ является мужской. Ведь он определяется через стержневое слово словосочетания, а это слово "інтелект", которое имеет все признаки мужского рода. Таким образом правильным вариантом употребления аббревиатуры будет такой:

ШІ зробив доступним швидке отримання потрібного матеріалу.

Написание сложных существительных

Если аббревиатура ШІ используется, как часть сложных существительных, то такие существительные должны писаться через дефис. Вот как это выглядит на примерах:

ШІ-інструмент;

ШІ-платформа;

ШІ-система;

ШІ-модель;

ШІ-сервіс.

Однако, если речь идет не о сложных существительных, а о словосочетаниях с использованием этой аббревиатуры, то дефис здесь уже не ставится: інструмент ШІ, платформа ШІ, система ШІ, модель ШІ, сервіс ШІ.

Как произносить аббревиатуру ШІ

Согласно правилам украинского языка, аббревиатуры, не содержащие гласного звука посредине, нужно читать, называя каждый звук отдельно. Называют звуки при этом так, как называется обозначающая их буква. Итак, в нашем случае правильно читать ШІ, как [ша-і], а не [ші].

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