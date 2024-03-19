Какого рода слово 'поні' в украинском языке: объяснение

Какое местоимение вы бы употребили, если бы рассказывали о таком животном, как пони: он, она или оно? Правильный ответ ищите дальше, но даже если вы ошиблись, не огорчайтесь – многие делают здесь ошибку.

Именно зацепившись за неправильное употребление слова, допущенное певицей Олей Поляковой, языковед Александр Авраменко решил подробнее рассказать о роде неизменяемых слов иноязычного происхождения. В одной из телепрограмм Полякова сказала: "Бричка, в якій бігає маленька поні". Артистка применила вместе с существительным "поні" прилагательное женского рода. Хотя на самом деле это существительное должно быть мужского рода.

А все из-за правила употребления неизменяемых существительных иноязычного происхождения. Это такие существительные, которые не изменяют формы, независимо от падежа, в котором он стоит. "Поні" относится именно к таковым.

Если такое существительное обозначает человека, то его род определяется полом человека, о котором идет речь. Вот несколько примеров:

міс, леді, фрау – женский;

денді, мачо, сеньйор – мужской.

Если речь идет о животном, то в этом случае существительное должно быть только мужского рода. К примеру:

яскравий какаду;

швидкий кенгуру;

смішний шимпанзе;

маленький поні.

Когда же существительное указывает на несущество, здесь нужно употреблять средний род. Поясним на примерах тоже:

жовте таксі;

цікаве хобі;

українське бароко.

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