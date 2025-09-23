Как повысить плодородие почвы: поможет обычная крупа

Богатый урожай начинается с качественной почвы. Чем плодороднее и рыхлее земля, тем крепче и здоровее будут растения. Именно поэтому опытные огородники советуют не откладывать подкормку до весны, а сделать ее уже осенью.

И для этого не понадобятся дорогие препараты – иногда самое эффективное удобрение можно найти просто на кухонной полке. Одним из таких простых, но действенных средств является обычная овсянка. OBOZ.UA рассказывает, как повысить плодородие почвы.

Как сделать подкормку из овсяных хлопьев

Для удобрения лучше использовать измельченные овсяные хлопья. Их можно перемолоть в блендере или растолочь в ступке до состояния крупной крошки.

Подготовленный порошок следует равномерно рассыпать тонким слоем по участку – примерно горсть на один квадратный метр. После этого землю стоит обработать граблями, чтобы овсянка частично попала внутрь почвы.

Почему овсянка полезна для почвы

Такая подкормка особенно ценна тем, что она привлекает дождевых червей. Именно они делают землю более рыхлой, обеспечивают ее лучшей вентиляцией и улучшают газообмен. В результате корни растений получают больше воздуха, а почва становится живой и структурированной.

Кроме того, продукты жизнедеятельности дождевых червей естественным образом обогащают землю питательными веществами. Это положительно влияет на урожайность и помогает поддерживать баланс почвенной экосистемы без использования химии.

Так что обычная овсянка может стать настоящим секретом богатого урожая.

