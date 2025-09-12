Какие растения надо обрезать в сентябре: подборка для новичков

Осень, как и начало весны, считается одним из лучших сезонов для обрезки растений на своем участке. Причем успеть с процедурой лучше до наступления холодов, чтобы растение успело успешно восстановиться, а значит сентябрь – идеальный месяц для этого.

Правильно выполненная обрезка поможет сохранить растения здоровыми, аккуратными и ухоженными, предотвратить потенциальные проблемы с вредителями и болезнями, а также гарантировать более высокий урожай. Но обрезать нужно не все подряд. Новички часто не учитывают этот нюанс и могут нанести своему саду даже вред. Издание Homes and Gardens перечислило растения, которые все же стоит обрезать именно в сентябре.

Тис

Тис часто используют для декоративного украшения участка. Но для поддержания его в лучшем состоянии ему нужен регулярный уход. Это включает две обрезки в год: одну проводят поздней весной или ранним летом и еще одну – в конце лета или в самом начале осени. Сентябрь – идеальное время для обрезки тиса, поскольку летняя жара уже позади, и кустарник имеет время восстановиться до наступления зимних температур. Но не переусердствуйте, уберите только больные и поврежденные ветви. Восстановительную обрезку тиса оставьте на весну.

Глициния

Плетистое растение разрастается очень быстро, поэтому нуждается в обрезке дважды в год. Летнюю лучше проводить в августе, но и в первой половине сентября еще можно успеть. Определите все побеги, которые наросли за этот год, и укоротите их до длины 5-6 почек. Так вы не дадите лиане захватить слишком много пространства и оставите ей достаточно ресурса на следующий год.

Лаванда

Если вы не хотите, чтобы ваши лавандовые кусты одревеснели или вытянулись, не забудьте их обрезать до зимы. Садоводы советуют сделать это еще в августе, но и сентябрь, пока ночи теплые, тоже подходит для проведения процедуры. Лаванду можно обрезать перед зимовкой достаточно сильно, но не удаляйте старые побеги – именно они станут основой для молодых ростков весной. Срезайте ветки на 5-7 см выше основания деревянистых побегов.

Ежевика

Ежевике для хорошего урожая нужен простор, но ее стебли растут быстро, поэтому ее важно поддерживать в ухоженном состоянии. Но при этом и не перебирать с обрезкой. Ягоды ежевики появляются на двухлетних побегах, поэтому важно во время процедуры удалить те ветки, которые плодоносили летом, и оставить молодые. И не забудьте перед выполнением работ надеть перчатки с защитой от шипов, ведь эта ягода может колоться.

Самшит

Самшит, выращивается как для живой изгороди, так и просто так – для декоративного эффекта. И в сентябре самое время восстановить его форму, чтобы он и зимой имел опрятный вид. Если обрезать самшит летом, он может пожелтеть из-за солнечных ожогов листьев. Если же перенести процедуру на более холодную осень – появляется риск повреждения заморозками.

