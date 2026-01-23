Как порезать гранат без лишнего беспорядка на кухне: легкий способ
Вкусные, сочные и похожие на драгоценности, зерна граната содержат много витаминов, минералов и клетчатки. Семена также богаты антиоксидантами, которые могут защитить от сердечных заболеваний.
Исследования также показали, что фрукт может положительно влиять на здоровье костей, помогая предотвратить остеопороз. Но, несмотря на многочисленные преимущества фрукта, а именно его семян, многие могут колебаться, покупать его или нет, из-за сложного способа чистки, пишет OBOZ.UA.
Хотя распространенный метод заключается в том, чтобы разрезать фрукт пополам, прежде чем ударить ложкой по коже, чтобы вытащить семена в миску, это часто занимает много времени и создает неудобства, поскольку фруктовый сок имеет тенденцию разбрызгиваться повсюду.
Существует еще один метод, который стал уже вирусным в сети. Пользовательница TikTok по имени Рианна решила проверить его действенность.
Она осторожно разрезала ножом верхушку граната, как было показано на вирусном видео, а затем раскрыла его рукой. Когда ей открылось семя, стало понятно, что оно сгруппировано в шесть сегментов.
Удалив лишние белые кусочки с фрукта, она продолжила осторожно разрезать его с каждой стороны, чтобы разделить на части. Затем женщина осторожно оторвала каждую часть, открыв дольки зерен граната.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему опасно есть гранат с косточками.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.