Опасно ли есть гранат с косточками и чем он полезен: ответ эксперта

Гранат – очень вкусный, а главное – полезный и богат витаминами фрукт. В нем очень много витамина C, K и B5, меди и калия. Также он содержит мощный антиоксидант пуникалагин. Благодаря своим полезным свойствам специалисты рекомендуют есть гранат для профилактики и лечения различных заболеваний. Стоит отметить, по мнению специалистов, в одном фрукте около 613 зерен.

Нутрициолог Валерия Варницкая рассказа в Instagram о пользе граната и о том, можно ли есть гранат с косточками.

Можно ли есть зерна граната с косточками

"Косточки граната, которые составляют почти половину его веса, богаты витамином Е, магнием, ненасыщенными жирами, антиоксидантами и клетчаткой (целлюлозой и лигнином). Большинство людей могут употреблять их безопасно, но чрезмерное потребление иногда может вызвать закупорку кишечника!", – объяснила эксперт.

Целые косточки граната, проходя через отделы желудочно-кишечного тракта работают как щетка

Стоит отметить, по мнению экспертов, косточки гранатов также содержат сложные углеводы, или полисахариды: крахмал и клетчатку. Эти вещества нужны желудочно-кишечному тракту человека для работы его перистальтики и выведения токсинов. Целые косточки граната, проходя через отделы желудочно-кишечного тракта работают как щетка – "выметая" все лишнее.

Кому нельзя есть гранат с косточками

Специалисты считают, гранат с косточками лучше не есть людям с язвой или эрозией желудка или кишечника.

