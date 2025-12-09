Как поливать орхидею: три лучших способа от экспертов

Орхидеи – нежные комнатные растения, которым нужен особый подход к поливу. Обычное внесение воды в субстрат может быть для них слишком интенсивным, ведь в природе эти невероятные цветы растут не в земле, а на остатках древесной коры, и привыкли впитывать влагу быстро, а в придачу питаться водой из воздуха.

Именно поэтому корни растения нуждаются в краткосрочном погружении в воду, чтобы насытиться влагой. Как организовать полив орхидей в домашних условиях правильно, разбиралось издание Real Simple. Его эксперты назвали три действенных способа.

Метод кухонной раковины

Один из самых популярных методов полива орхидей – это метод кухонной раковины. Его называют лучшим, если вы выращиваете цветок на субстрате на основе древесной коры. В таком случае, чтобы полить растение, наполните раковину слегка теплой водой так, чтобы вода доходила до верхней части горшка – она не должна заливать цветок сверху. Поставьте горшок в эту раковину и оставьте его стоять в воде примерно 10 минут.

Имейте в виду, что более длительное замачивание может привести к загниванию корней. Поэтому установите таймер, чтобы избежать этой проблемы. Когда он просигналит, достаньте растение из воды и оставьте стекать – из горшка должна выйти вся свободная вода перед тем, как вы вернете его в декоративное кашпо.

Важный нюанс: водопроводная вода может быть слишком жесткой для орхидей. Поэтому заполняйте раковину отстоянной, отфильтрованной или бутилированной водой.

Метод полива из лейки

Вы также можете поливать свою орхидею из лейки или пульверизатора. Однако пульверизатор не должен быть единственным источником воды для вашего цветка. Он хорошо служит только для поддержания влажности между поливами. Вы также можете поставить неглубокую тарелку с камнями и водой под вашу орхидею. Вода при этом не будет поступать в горшок, но будет испаряться в воздух и так питать цветок.

Если же вы поливаете растение из лейки, обязательно предварительно достаньте его из кашпо, поставьте туда, где жидкость может свободно стекать, и проливайте субстрат в течение 15 секунд. После этого оставьте горшок стекать еще на 15 секунд, а затем верните его в кашпо.

И помните, что воду нужно наливать осторожно. Жидкость не должна попадать на цветы – это может повредить их и вызвать загнивание лепестков, а в худшем случае гибель всего цветоноса.

Метод кубиков льда

Исследования показывают, что использование кубиков льда для полива орхидей может быть эффективным. Поскольку кубики обеспечивают постепенное высвобождение жидкости, они помогают предотвратить перелив – одном из самых быстрых способов погубить орхидею. На один горшок можно использовать три стандартных кубика льда. Но лучше не класть их прямо на субстрат, ведь корни растения могут пострадать от холода. Разместите их на каком-то возвышении, тогда вода будет достигать земли уже слегка подогретой.

Как часто поливать орхидею

Обычно орхидеи нужно поливать раз в неделю, но многое зависит от сезона и температуры. Однако разные виды орхидей технически имеют разные потребности в увлажнении, поэтому лучше всего проверить, за каким именно цветком вы ухаживаете, прежде чем составлять для него график.

Так цимбидиумы нуждаются в очень влажной среде постоянно. Поливайте их как можно чаще и не позволяйте почве пересыхать между поливами. И позаботьтесь о хорошем дренаже. А вот дендробиумам нужно немного меньше воды – их лучше увлажнять умеренно. Популярные фаленопсисы тоже любят стабильный уровень увлажнения. Поливайте их примерно дважды в неделю или чаще в теплые или сухие месяцы.

Также обращайте внимание на корни вашей орхидеи. Если они побелели, пора поливать цветок. Зеленые корни указывают на то, что сейчас влаги достаточно.

