Как подготовить цветник к зиме: основные правила

Осень – пора завершения цветения и подготовки сада к покою. Чтобы весной клумба снова порадовала красками, стоит заблаговременно позаботиться о цветах.

Видео дня

Подготовка цветника к зиме включает обрезку, подкормку, защиту от вредителей и правильное хранение луковиц. Детали рассказало издание OBOZ.UA.

Бархатцы

Не спешите выбрасывать бархатцы после цветения. Измельченные и заложенные в почву растения отпугивают вредителей – колорадских жуков, проволочника и нематод. Это экологический способ дезинфекции земли.

Часть бархатцев можно высушить, чтобы весной приготовить настой против тли: полведра измельченных растений заливают 10 литрами теплой воды, настаивают два дня, процеживают и используют для опрыскивания.

Хризантемы

Стоит регулярно удалять отцветшие цветки, чтобы продлить период цветения.

После завершения цветения растения подкармливают фосфорно-калийным удобрением – оно укрепляет корневую систему и повышает морозостойкость. Землю вокруг кустов желательно замульчировать сухими листьями, торфом или перегноем – это сохраняет влагу и тепло зимой.

Луковичные цветы

Для высаживания сортовых луковиц удобно использовать пластиковые перфорированные ящики. Их размещают в подготовленных ямках, присыпают грунтом и высаживают луковицы, не прижимая дно к земле.

Такой способ не только упрощает весеннюю выкопку, но и защищает посадки от грызунов. После высадки поливать луковицы не обязательно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие луковичные цветы сажают в октябре, чтобы они распустились уже весной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.