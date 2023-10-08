Как перевести на украинский язык 'отдавать себя отчет': все возможные варианты

Фразу "отдавать себе отчет" обычно используют, чтобы подтвердить понимание обстоятельств и взять на себя ответственность за собственные действия или бездействие. Это русское устойчивое выражение настолько прочно укоренилось в нашем бытовом употреблении, что сейчас мало кто знает, как правильно его перевести на украинский.

Немотивированную кальку ошибочно переводят как "віддавати собі звіт" в чем-то. В сети рассказали о правильном заменителе.

"Отдавать себя отчету" нужно переводить как "здавати собі справу з чого (про що)".

Например:

Це мене не дивує, бо здаю собі справу, що то річ не легка і можливості виїзду, здається, замість збільшуватись, скорше зменшуються (Улас Самчук).

Петро здавав собі справу, що виїхати з міста буде важко.

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Чтобы избежать фразеологизма, можно передать суть простыми словами.

"Отдавать себя отчет" означает:

"бути свідомим";

"усвідомлювати";

"розуміти";

"розбиратися".

Сказанное можно усилить наречиями: "цілковито, цілком, повністю, цілком і повністю, повною мірою, сповна та ін".

К примеру:

Марія цілком усвідомлювала наслідки свого рішення, але іншого вибору не мала.

Я цілком і повністю розумію, що за порушення загрожує відповідальність.

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