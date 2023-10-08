Как перевести на украинский язык "отдавать себя отчет": все возможные варианты
Фразу "отдавать себе отчет" обычно используют, чтобы подтвердить понимание обстоятельств и взять на себя ответственность за собственные действия или бездействие. Это русское устойчивое выражение настолько прочно укоренилось в нашем бытовом употреблении, что сейчас мало кто знает, как правильно его перевести на украинский.
Немотивированную кальку ошибочно переводят как "віддавати собі звіт" в чем-то. В сети рассказали о правильном заменителе.
"Отдавать себя отчету" нужно переводить как "здавати собі справу з чого (про що)".
Например:
Це мене не дивує, бо здаю собі справу, що то річ не легка і можливості виїзду, здається, замість збільшуватись, скорше зменшуються (Улас Самчук).
Петро здавав собі справу, що виїхати з міста буде важко.
Чтобы избежать фразеологизма, можно передать суть простыми словами.
"Отдавать себя отчет" означает:
- "бути свідомим";
- "усвідомлювати";
- "розуміти";
- "розбиратися".
Сказанное можно усилить наречиями: "цілковито, цілком, повністю, цілком і повністю, повною мірою, сповна та ін".
К примеру:
Марія цілком усвідомлювала наслідки свого рішення, але іншого вибору не мала.
Я цілком і повністю розумію, що за порушення загрожує відповідальність.
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