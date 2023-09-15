Как сказать на украинском 'слушаюсь и повинуюсь' и что означает 'рабское' выражение

Люди часто сталкиваются с проблемами в переводе иностранных фраз. Большинство ищут легкие пути, дословно переводя выражения, но не всегда это передает само содержание.

Русская фраза "слушаюсь и подчиняюсь" вызвала бурную реакцию в сети. Пользователи написали свои варианты перевода и значение этого выражения.

Выражение "слушаю и повинуюсь" пошло в народ из советского фильма "Старый Хоттабыч". Это рассказ о джине, который просидел в кувшине три с половиной тысячи лет и когда его освободили, этой фразой он выразил свою готовность исполнять все желания спасителя.

То есть выражение означает слепое повиновение кому-то.

Видео дня

Конечно независимые и свободные украинцы не очень хорошо восприняли эту фразу, потому что она звучит несколько "по-рабски", а перевода, который точно воспроизводил бы суть высказывания в украинском языке просто нет. Так же как у агрессоров нет ответчика простой украинской фразе "я переможу".

Можно дословно перевести и сказать "слухаюсь і підкорююсь". Все равно это звучит более благозвучно, чем российский вариант

Также один из пользователей, предложил свое видение перевода: "Робіть те, що маєте" или "Робіть, що повинні і будь, що буде". Конечно, это полностью меняет суть выражения, но согласитесь, что это звучит более благородно.

Чтобы не загрязнять язык русизмами и кальками, люди предлагают заменить это выражение на "підкоряюсь, мій пане".

Вы можете сами выбрать тот вариант, который вам нравится, главное – это суть, которую вы вкладываете в слова.

Ранее OBOZREVATEL публиковал благозвучные варианты, как на украинском языке рассказать об "восторге".

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.