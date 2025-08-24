Как оздоровить растения в саду: простой домашний способ

В открытом грунте сада ваши растения получают пищу естественным образом – от деятельности организмов, живущих в субстрате, от перегнивания листьев. Однако, если вы хотите получить действительно пышную зелень, нужно время от времени дополнительно подпитывать свой сад.

И помочь в этом может средство, которое вы периодически готовите и от которого регулярно избавляетесь. Что это за средство, рассказало издание Express. Этим натуральным удобрением является отвар, который образуется каждый раз, когда вы готовите пюре или картофель в мундирах.

Картофельный отвар получает от корнеплодов немало полезных веществ, в первую очередь калия, причем в легкой для усвоения растениями форме. Также в нем содержится много азота, который нужен для наращивания пышной зеленой массы. Такое органическое удобрение способно восстановить жизненные силы вашего сада и укрепить иммунитет зеленых насаждений.

Впрочем, в приготовлении такого удобрения важно соблюдать одно важное условие – воду нельзя подсаливать. Соль способна наносить серьезный вред растениям и сводить на нет все полезные свойства картофельной воды. Также важно охлаждать отвар до комнатной температуры перед использованием.

Приготовить такое удобрение можно не только во время варки картофеля. Другим способом является замачивание картофельной шелухи. Ее кладут на несколько часов в холодную воду, а затем полученным настоем подливают растения.

Если вы нечасто едите картофель, похожие по свойствам удобрения можно получить также во время приготовления риса, гречки и даже макарон. Однако всегда помните: вода при этом должна быть несоленая.

