УкраїнськаУКР
русскийРУС

Будет осенняя сказка: 5 растений, которые стоит добавить в ваш сад

Елена Былим
Новости. Общество
2 минуты
324
Будет осенняя сказка: 5 растений, которые стоит добавить в ваш сад

Лето подходит к концу, и многие садоводы считают, что пора завершать сезон работ на участке. Однако существуют цветы, которые продолжат радовать глаз до поздней осени, а некоторые из них способны пережить даже зимние морозы.

Видео дня

Правильно подобранные растения могут стать настоящим украшением двора и подарить неповторимую атмосферу. От фиолетовых оттенков до нежного розового и насыщенного желтого — осенний сад может быть не менее красочным, чем летний.

Август — идеальное время для высадки таких цветов, ведь они успеют укрепиться до холодов, отмечает The Sun.

Шалфей

Будет осенняя сказка: 5 растений, которые стоит добавить в ваш сад

Шалфей привлекает разнообразием оттенков — от глубокого фиолетового до солнечно-желтого. Это растение отлично смотрится в осенних композициях и сохраняет декоративность даже при понижении температуры. Лучшее время для его посадки — август, чтобы цветы успели прижиться и адаптироваться к зиме.

Полынь Шмидта

Будет осенняя сказка: 5 растений, которые стоит добавить в ваш сад

Серебристые листья полыни Шмидта создают особый контраст среди ярких осенних красок. В течение лета и осени она радует глаз нежными желтыми цветами, а при правильном уходе может зимовать в открытом грунте. Это растение придает саду элегантности и изящества.

Анютины глазки

Будет осенняя сказка: 5 растений, которые стоит добавить в ваш сад

Анютины глазки плохо переносят жару, поэтому именно конец лета является удачным временем для их высадки. Они будут радовать пышным цветением до первых заморозков, а весной снова распустятся, украшая сад новыми красками. Их яркие лепестки создают ощущение сказочности и уюта.

Георгины

Будет осенняя сказка: 5 растений, которые стоит добавить в ваш сад

Георгины славятся своими объемными цветами, напоминающими помпоны, и поражают многообразием оттенков. Если посадить оранжевые, желтые или красные сорта в августе, они создадут пышный осенний ансамбль, который будет сохранять декоративность до октября. Это одно из самых эффектных растений для завершения садового сезона.

Фуксии

Будет осенняя сказка: 5 растений, которые стоит добавить в ваш сад

Фуксии имеют изысканные цветы причудливой формы, которые напоминают маленькие подвесные фонарики. Они добавляют саду нежности и декоративной легкости. Это растение станет изюминкой цветника, особенно если сочетать его с другими яркими осенними культурами.

OBOZ.UA ранее публиковал список деревьев, которые вредят домашнему саду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.