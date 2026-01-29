Как продлить жизнь своей собаки на 5-7 лет: простые задачи

Ветеринарка Николь Раус поделилась своими лучшими советами, которые помогут вашей собаке жить дольше, а также сэкономят вам деньги на счетах ветеринара.

Видео дня

Она утверждает, что, выполнив три простых шага, вы можете не только улучшить качество жизни вашего любимца, но и уменьшить расходы на уход за ним, пишет Express.

Поэтому, если вы ищете способы улучшить здоровье своего любимца, возможно, стоит обратить на это внимание. Интересно, что некоторые породы собак также связаны с более низкими затратами на медицинское обслуживание.

Что вам нужно знать

Ветеринарные специалисты утверждают, что существуют важные меры, которые можно принять, чтобы продлить жизнь собаки. Они уверяют, что благодаря профилактическому уходу можно добавить от пяти до семи лет к жизни любимца.

Основные подходы включают поддержку оптимальной массы тела, обеспечение высококачественного питания, регулярную физическую активность, соблюдение гигиены полости рта и посещение регулярных ветеринарных осмотров для раннего выявления заболеваний.

Ветеринары, в частности, подчеркивают необходимость умственных стимулов. Хотя разнообразные прогулки могут быть полезными, игрушки-головоломки и дрессировка также изрядно помогут поддерживать активность их умственных способностей.

Кроме того, также было высказано предположение, что включение "качественных" остатков человеческой пищи в их рацион также может быть полезным. Свежие, необработанные продукты, пригодные для животных, могут фактически улучшить их здоровье, особенно пищеварительную систему.

Включение свежей пищи в их рацион может улучшить разнообразие кишечного микробиома и снизить риск расстройств пищеварения. Если у вас есть какие-то вопросы или вам нужна дополнительная информация, не стесняйтесь обратиться к своему ветеринару за дальнейшими советами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как понять, что у вашей собаки переохлаждение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.