Как отпугнуть крыс без яда: натуральные средства

Даже если вы не видели собственными глазами крыс в своем саду, это еще не значит, что их там нет. Там могут быть некоторые едва заметные признаки, намекающие на их присутствие. К счастью, решить эту проблему легче, чем вы думаете.

Видео дня

Существует множество естественных и безопасных для дикой природы методов держать крыс подальше. Эксперты по садоводству из Yell поделились своими лучшими советами по окончательному избавлению от крыс. Крысы не только переносят болезни, но и могут сделать ваш сад неопрятным, зарываясь в ваш газон и повреждая растения. Вот почему крайне важно отпугивать их, используя безвредные методы, пишет Express.

Хотя обычно рекомендуются такие средства, как масло цитронеллы и лук, один метод особенно выделяется своей доступностью и эффективностью.

Известно, что острые продукты, такие как чеснок, лук и уксус, не привлекают крыс. Уксус, в частности, является экономически эффективным способом держать вредителей на расстоянии, и его легко использовать в вашем саду.

Есть и другие практические шаги, которые вы можете сделать. Например, аккуратно подстриженный газон помогает избавиться от потенциальных мест, где могут спрятаться крысы.

Такие растения, как мята и лаванда, также считаются естественными средствами для отпугивания крыс благодаря своим сильным ароматам.

Размещение их в вашем саду может помочь создать среду, которую крысы предпочитают избегать, то есть они будут держаться подальше.

Если у вас нет уксуса, но есть лук, это еще один простой способ отпугнуть вредителей. Лук раздражает органы чувств крысы, особенно глаза и нос. Эксперты говорят, что вы можете разместить тонкие ломтики овоща в ключевых местах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отпугнуть мышей и крыс от дома без яда.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.