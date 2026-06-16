Как отпугнуть чужих кошек от вашего сада: отличный натуральный способ

Вы можете сделать свой сад максимально безупречным, следуя советам садоводов и экспертов. Но ничто не может помешать этим надоедливым, но очаровательным существам (кошкам) заходить в него и считать его своей личной игровой площадкой.

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К счастью, несколько экспертов по садоводству поделились гуманным средством, которое отпугнет их от посещения, но "совсем им не повредит", пишет Express.

Самым распространенным решением среди опытных специалистов является использование цедры цитрусовых фруктов, поскольку кошкам "не нравится ее запах", и она "совсем не повредит им и не помешает".

"Они просто не подойдут к саду, потому что им не нравится запах. Не то чтобы какой-то из этих советов был жестоким, но они лишь раз понюхают апельсиновую кожуру и уйдут. Это им не повредит и не побеспокоит", — сказал один из экспертов.

Как это работает

Апельсиновая кожура — э – ный и безопасный природный репеллент. Ее резкий цитрусовый аромат отпугивает кошек, заставляя их искать другие места для прогулок и туалета.

Нарежьте кожуру на мелкие кусочки или натрите на терке, чтобы выделить больше аромата. Затем густо разбросайте кожуру по периметру грядок, клумб или в местах, где кошки чаще всего ходят или справляют нужду.

Можно также приготовить настой для опрыскивания. Залейте цедру кипятком, дайте настояться сутки, процедите и распылите на садовую мебель, дорожки или нижнюю часть стволов деревьев.

Этот метод работает как временный барьер. Для лучшего результата чередуйте его с другими средствами, например, высадкой колючих растений, мульчированием или использованием шишек на открытом грунте.

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