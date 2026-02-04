Почему коты так любят сбрасывать вещи с поверхностей: неожиданное объяснение

Пользователи сети были весьма удивлены, узнав, почему их коты любят сбрасывать предметы со столов.

Осознание пришло после того, как озадаченный владелец кота спросил на Reddit: "Объясните, будто мне пять, – почему коты любят сталкивать вещи со столов?".

Однако они совсем не были готовы к такой реакции, что заставило их задуматься над тем, как им взаимодействовать со своим любимцем в будущем.

По данным ветеринаров, существует три распространенные причины такого проблемного поведения.

Первая, которая удивила многих владельцев, заключается в том, что люди, возможно, неосознанно "поощряют" своего питомца. Как оказалось, владельцы домашних животных могут бессознательно подкреплять такое поведение, разговаривая со своим котом или беря его на руки, когда тот играет таким образом.

Во-вторых, вашей кошке может просто быть скучно, и она может искать внимания или развлечений за ваш счет.

В конце концов, это может сводиться к инстинкту, поскольку коты – это прирожденные хищники, запрограммированные на то, чтобы их привлекало то, что внезапно движется впереди их поля зрения. Быстродвижущиеся объекты потенциально являются чем-то, что можно преследовать, ловить и съесть.

