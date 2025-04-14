Как отмыть жир и остатки еды в микроволновке без химии: топ-2 безопасных домашних средств

Микроволновая печь – очень популярный кухонный гаджет, благодаря которому вы за 1 минуту получите вкусное, горячее блюдо. Но, именно микроволновка очень быстро становится грязной, с остатками еды и жира на стенках.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отмыть без химии микроволновку за считанные минуты.

Вода и уксус

Налейте воду в большую миску, наполовину заполните ее, затем добавьте столовую ложку уксуса или лимона и включите микроволновую печь на 5 минут на максимальной мощности. Когда печь выключится, оставьте ее закрытой еще на 7-8 минут, а затем удалите размякший налет влажной тряпкой.

Вода и лимонная кислота

Налейте в емкость немного воды, добавьте несколько капель лимонного сока или растворите пару чайных ложек лимонной кислоты. Поставьте емкость в СВЧ, включите на средний режим на 3-5 минут. Благодаря кислотным парам загрязнения размягчаются, легко очищаются мягкой тканью.

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