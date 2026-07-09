Как охладить спальню за 20 минут: метод импровизированного кондиционера

Многие дома построены так, чтобы удерживать тепло, поэтому, когда температура достигает изнурительных дневных максимумов в 30 °C и выше, тепло поднимается вверх ночью, что мешает комфортному сну.

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Для тех, у кого из-за жары возникают проблемы с засыпанием, есть несколько советов и хитростей, которые могут помочь. Одна специалистка порекомендовала попробовать лайфхак, который, по её словам, должен помочь охладить спальню за "20 минут", и для этого нужно всего несколько вещей, пишет Express.

Доктор Нерина Рамлахан, специалистка по сну и нейрофизиолог из Oak Tree Mobility, поделилась методом, который люди могут попробовать дома, чтобы создать "кондиционер" и поддерживать прохладу в комнатах ночью во время жаркой погоды.

Объясняя свой метод импровизированного кондиционера, она сказала, что людям нужен лишь вентилятор и ещё два предмета — поддон и горсть кубиков льда. "Поставьте поддон со льдом перед вентилятором, чтобы создать свой собственный импровизированный кондиционер", – сказала она.

Вентилятор следует расположить так, чтобы он дул над поддоном, и когда лед тает перед ним, комната охлаждается. Делайте это в течение 20 минут перед сном, чтобы помочь охладить вашу спальню.

Когда на улице прохладнее, чем в помещении, откройте окно и направьте вентилятор наружу, чтобы выталкивать горячий воздух. Если ваша спальня находится наверху и в ней слишком жарко для сна, попробуйте спать внизу. Тепло поднимается вверх, поэтому, если ваш дом состоит из нескольких этажей, вам может быть комфортнее на нижнем этаже.

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