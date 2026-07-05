Как путешествовать по Европе в жару: путеводитель по странам

Во время сильной жары в Европе путешественникам следует постоянно проверять погодные предупреждения, планировать прогулки на утро или вечер, иметь запас воды и заранее уточнять график работы транспорта и туристических достопримечательностей. Во Франции, Испании, Италии, Бельгии, Португалии, Швейцарии и Великобритании высокие температуры уже сказываются на движении поездов, проведении экскурсий, фестивалей и графиках работы популярных достопримечательностей.

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Во многих странах действует система погодных предупреждений, обозначенных цветами. Оранжевый уровень обычно означает, что необходимо принимать меры предосторожности, а красный сигнализирует об экстремальных условиях, которые могут повлиять не только на людей с хроническими заболеваниями или пожилых туристов, но и на здоровых взрослых, сообщает Lonely Planet.

Бельгия

В Бельгии обычно умеренный морской климат, и летом температура там часто держится на уровне 22–23 градусов. Однако во время жары в центральных регионах температура может подниматься выше 35 градусов, что для страны является серьезным испытанием.

Особенность Бельгии в том, что многие дома традиционно хорошо сохраняют тепло зимой. Во время жары это становится проблемой: жилье медленно охлаждается, а ночи могут не приносить желаемого облегчения. В крупных городах, в частности в Брюсселе, люди ищут тень в парках и возле фонтанов.

Туристам стоит внимательно следить за работой железной дороги. Во время сильной жары в Бельгии могут отменять часть поездов в часы пик, чтобы избежать технических проблем и перегрева инфраструктуры. Перед выездом лучше проверять сайт бельгийского железнодорожного оператора SNCB.

Франция

Франция стала одной из стран, которые сильнее всего ощутили нынешнюю европейскую жару. В ряде регионов вводились высокие уровни предупреждения, а температура в отдельных городах могла подниматься до 40 градусов и выше. Из-за жары во Франции уже фиксировались изменения в работе школ, общественных мероприятий, транспорта и туристических объектов.

Для путешественников это означает, что даже классический туристический маршрут по Парижу, Бордо или другим крупным городам придется корректировать. Некоторые достопримечательности могут сократить часы работы, закрываться раньше или ограничивать доступ к отдельным зонам. В Париже из-за жары, в частности, сообщали об изменениях в работе Эйфелевой башни и Лувра.

Во Франции также могут ограничивать массовые мероприятия или вводить дополнительные правила на фестивалях и спортивных событиях. Туристам стоит не только следить за прогнозом погоды, но и проверять сайты конкретных музеев, достопримечательностей и железнодорожной компании SNCF перед выходом из отеля.

Лучшая тактика для французских городов в жару – ранние прогулки, длительная дневная пауза в кондиционированном помещении и возвращение к маршруту вечером. Париж, Лион, Бордо или Нант в такие дни лучше осматривать не спеша, без плотного графика и без долгих переходов по открытым улицам.

Италия

В Италии жара традиционно является частью лета, но красные предупреждения в десятках городов затрудняют путешествие даже для тех, кто привык к южному климату. Рим, Милан, Турин, Венеция и другие популярные направления могут оказаться под самым высоким уровнем предупреждения, когда температура приближается к 36–39 градусам.

В Италии особенно важно планировать день с учетом самых жарких часов. Министерство здравоохранения страны рекомендовало избегать пребывания под прямыми солнечными лучами примерно с 11:00 до 18:00, то есть именно в то время, когда туристы часто стараются успеть увидеть как можно больше. В жару такой подход может быстро истощить даже физически здорового человека.

Для Рима, Флоренции, Венеции или Милана лучше бронировать билеты в музеи и галереи на утренние часы. Прогулки по площадям, руинам и открытым смотровым площадкам стоит переносить на утро или вечер. Если путешествие предполагает поездку на автомобиле, нужно следить за информацией на сайте Autostrade, ведь жара и грозы могут влиять на состояние дорог.

Немного легче может быть в горных районах или на части южного побережья, но и там не стоит игнорировать предупреждения. В жару важны не только температура воздуха, но и влажность, отсутствие тени, раскаленный камень в старых городах и длинные очереди у достопримечательностей.

Португалия

Португалия хорошо знакома с летней жарой, но сильные тепловые волны все равно создают риски для туристов. В Лиссабоне и во многих внутренних районах температура может подниматься до середины или верхней границы 30 градусов, а уязвимые регионы сталкиваются ещё и с опасностью лесных пожаров.

После трагических пожаров 2017 года Португалия существенно усилила системы мониторинга и оповещения. Наивысшие уровни опасности могут вводиться в таких регионах, как Алентежу и часть Алгарве. Для туристов это означает, что перед поездкой в природные зоны, деревни, винодельческие регионы или на автоэкскурсии нужно проверять не только температуру, но и предупреждения о пожарах.

В сильную жару лучше выбирать побережье, где Атлантика смягчает температуру. Лиссабон, Порту, побережье Алгарве и прибрежные города могут быть более комфортными, чем внутренние районы, хотя солнце там все равно остается очень активным.

Отдельный совет для Португалии – не планировать длительные пешие маршруты в середине дня. Каменные улицы, подъемы и открытые площади быстро нагреваются, поэтому даже короткая прогулка может оказаться утомительной.

Испания

Испания переживает одну из самых тяжелых ситуаций во время летней жары. Особенно тяжело может быть в Севилье, Гранаде, Кордове и Мадриде, где температура может подниматься до 40 градусов и выше. Красные предупреждения в Испании означают серьезную опасность, а AEMET предупреждала о новых волнах очень теплого воздуха над Пиренейским полуостровом.

Труднее всего будет в Андалусии и во внутренних районах, где жара часто сочетается с сухим воздухом и раскаленными городскими пространствами. Туристам в Севилье, Кордове или Гранаде лучше планировать день в соответствии с местными традициями: ранний выход, длительный перерыв днем, ужин и прогулки после захода солнца.

В Барселоне и других прибрежных городах может быть немного прохладнее благодаря морю, но это не означает полной безопасности. Высокая влажность, очереди, толпы и длительное пребывание на солнце могут быстро ухудшить самочувствие.

Также важно следить за местными объявлениями о фестивалях, фейерверках и кострах. Из-за риска пожаров в некоторых регионах могут отменять праздничные мероприятия, особенно в сельской местности.

Швейцария

Летом Швейцария часто воспринимается как более прохладная альтернатива южной Европе, но во время нынешних волн жары это не всегда так. В Женеве, Базеле, Лозанне, Сьоне и Цюрихе температура может подниматься до середины 30 градусов, а ночное охлаждение не всегда достаточное.

Для путешественников это означает, что даже в Швейцарии к жаре нужно относиться серьезно. В городах лучше планировать прогулки у воды, в парках или музеях, а не длинные маршруты по открытым улицам. В Цюрихе, например, популярным способом охладиться является купание в реке Лиммат, но безопасность таких развлечений всегда зависит от конкретного места, течения и местных правил.

Преимущество Швейцарии – транспортная система. Многие поезда оснащены кондиционерами, но не все старые вагоны оборудованы полноценной системой охлаждения. Поэтому даже здесь стоит иметь при себе воду, легкую одежду и запас времени.

Перед поездкой стоит проверить страницу предупреждений MeteoSwiss. Она поможет понять, безопасно ли планировать более длинные маршруты, подъёмы или экскурсии.

Великобритания

Великобритания особенно уязвима к жаре из-за инфраструктуры, которая исторически не была рассчитана на длительные периоды экстремальных температур. В июне 2026 года Met Office выпускал красные предупреждения об экстремальной жаре, а железнодорожные операторы призывали пассажиров в зонах риска путешествовать только по необходимости.

Для туристов в Лондоне главная проблема – не только температура на улице, но и общественный транспорт. В метро, на платформах и в части старой инфраструктуры может быть очень душно. Во время сильных волн жары возможны задержки, ограничение скорости поездов и отмена части рейсов.

В Великобритании также могут отменять церемонии и мероприятия под открытым небом. Во время жары уже сообщали об изменениях в публичных церемониях, в частности из-за заботы о военных и животных. Для туристов это означает простое правило: перед выходом к Букингемскому дворцу, Виндзору, стадиону, фестивалю или популярной достопримечательности нужно проверить официальные объявления.

В Лондоне стоит носить с собой больше воды, избегать длительного пребывания в очередях на солнце и сразу обращаться к сотрудникам транспорта или охраны, если становится плохо. Британская жара может казаться менее угрожающей, чем испанская или итальянская, но из-за недостатка кондиционирования она часто переносится тяжелее, чем ожидают туристы.

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