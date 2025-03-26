Как назвать по-украински ябеду: наиболее точные варианты

Вряд ли вам очень нравятся люди, которые постоянно на всех жалуются и закладывают при малейшей вине. А можете ли вы их правильно назвать на украинском языке ?

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Те, кто долго говорил по-русски, могут вспомнить слово "ябеда". Есть ли оно в украинском языке и какие можно найти к нему соответствия, узнавал OBOZ.UA.

В первую очередь отметим, что лексему "ябеда" украинские словари фиксируют. Большой толковый словарь описывает его как "тот, кто возводит напраслину на кого-нибудь, клевещет на кого-то, доносит кому-то на кого-то". Однако представляет это значение вторым. В первую же очередь он толкует слово как "клевета, оговор, распространяемые с целью опозорить кого-либо, что-нибудь". То есть ябедой в украинском языке можно назвать и клеветника, и сам акт клеветы на кого-то.

Если именно это слово вызывает у вас дискомфорт и кажется вам русизмом, что ж, в украинском языке существует немало синонимов, которым можно его заменить. Хотя ошибки в любом случае вы не совершите. К примеру, вы можете использовать фонетически схожие варианты "ябед" или "ябедник".

В словарях синонимов находим еще несколько эквивалентов:

крутій;

наклепник;

сутяга;

обмовник.

Не стесняйтесь употреблять эти слова в устной и письменной речи. И не забывайте постоянно развивать свой украинский. А мы вам в этом поможем.

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