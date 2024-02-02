Как назвать на украинском 'заусенец': популярные и редко используемые варианты

Задранная кожица у ногтя – довольно распространенная неприятность, которая случается от малейших повреждений. Многие до сих пор называют ее русским словом "заусенец".

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Многочисленные исследования доказали, что украинский язык богаче русского, так что если вы не знаете перевод определенного слова – дело не в бедности языка, а в недостаточном словарном запасе. Поэтому языковеды рассказали, как перевести "заусеницу" на украинский.

Следует употреблять слово "задирка" или "задра". Последнее не столь распространено, но часто встречалось в произведениях классиков.

Коли руки втерти в мішок, то будуть задри на пальцях (Іван Франко).

Есть и другие интересные варианты, некоторые из которых – диалектные:

заде́ра

заде́рка

задера́чка

зади́рга

за́ди́рка

за́дірка

за́дра

за́дьора

зані́гтиця.

Самым распространенным вариантом является "задирка", поэтому, возможно, стоит отдавать предпочтение ему. По крайней мере, если у вас нет личных предпочтений касаемо других слов. Эта лексема упоминается в Академическом толковом и орфографическом словарях.

Шкіра вище нігтів бралася кривавими задирками, а Турбай занурював руки все глибше та глибше в сніг (Микола Руденко, "Остання шабля")

Языковеды добавляют, что "задьора" в бытовом общении часто употребляется в значении "задирака" – это человек, который своими действиями, словами приводит к ссоре или драке.

Слово "занігтиця" есть в Украинско-русском словаре. Хотя часть лингвистов и выражают сомнения в целесообразности его использования, все же ошибкой это слово не будет.

"Задра" и "задерка" лучше употреблять только в разговорной речи.

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