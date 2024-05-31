Как назвать на украинском 'всплывающее окно': объяснение

Представьте себе ситуацию: вы пользуетесь каким-то сайтом или приложением и в процессе поверх него появляется дополнительное окошечко с какой-то информацией. Как вы назовете это окошечко?

Люди, долго говорившие по-русски, могут упомянуть термин "всплывающее окно". Но перевести его дословно на украинский невозможно, ведь тогда возникнет активное причастие "вспливаюче". Такие слова заканчиваются на -ачий/-ячий, -учий/-ючий и нашему языку не свойственны. Поэтому OBOZ.UA решил поинтересоваться, что говорят по этому поводу языковеды.

А они здесь вполне единодушны. Так популяризатор украинского языка и педагог Александр Авраменко напомнил, что внезапное появление чего-то сказывается в украинском языке глаголом "вигулькувати". А значит такое окно правильно называть вигулькОвим. Ударение в слове ставится на звук о.

Этот же вариант поддержал и языковед Александр Пономарив. "В украинском языке – вигулькове вікно, потому что оно при нажатии вигулькує, то есть выплывает, внезапно появляется", – написал он в своем блоге.

Кстати, слово "вигулькувати" имеет также значение "выныривать из воды, всплывать на поверхность". Следовательно, семантически значение фразы "всплывающее окно" также сохраняется.

Кстати, к теме цифровых технологий: OBOZ.UA недавно объяснял, как правильно писать слово "интернет" – с заглавной буквы или со строчной.

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