С какой буквы следует писать слово 'інтернет' на украинском: знают не все

Несмотря на то, что новая редакция украинского правописания действует с 2019 года, ее требования пока ясны людям не до конца. В частности, вопрос вызывает то, как правильно писать слово інтернет – с маленькой буквы или с большой.

Объяснить это попросили у кандидата филологических наук Александра Скопненко читатели его блога. Трудности вызвало правило, требующее писать названия сайтов с строчной буквы (гугл, фейсбук, тікток), а названия сайтов с родовым словом – с большой (мережа "Інстаграм", енциклопедія "Вікіпедія").

Языковед сослался на § 55 правописания, которое рекомендует оформлять названия сайтов, сетей, поисковых систем и т.п. именно таким образом: сначала писать родовое слово с маленькой буквы, а затем собственное название в кавычках и с большой – мережа "Інтернет".

При этом во всех других случаях слово интернет должно писаться с маленькой буквы и без кавычек:

шукати в інтернеті;

купувати в інтернеті;

зайти в інтернет.

Если вам нужно написать сложное слово, одной из частей которого является слово інтернет, то его нужно будет отделить дефисом. Так будет правильно написать інтернет-портал, інтернет-провайдер, інтернет-технологія и т.д.

При этом Скопнено отметил, что в таких сложных словах ту часть, которая является заимствованием из английского языка, порой квалифицируют как "определительное" существительное. Но в этом случае это нарушает грамматическую структуру и традиции словообразования украинского языка. Для него более свойственно использовать в роли "определительных" существительных прилагательные. Потому подобные конструкции с этой точки зрения должны выглядеть так: інтернетні ресурси, онлайновий режим, медійний простір. "Сравните: бізнес-справа, бізнесова справа та комерційна справа. Просто невозможно себе представить использование "комерція-справа", – подытожил филолог.

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