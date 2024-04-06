Как назвать на украинском 'примерочную': есть более правильный вариант

Бытовая речь, к сожалению, переполнена языковой калькой и русизмами. Важно заботиться о чистоте речи и регулярно пополнять словарный запас, ведь одним из признаков образованного человека является умение правильно общаться и способность выражать мнения, не используя суржиковые слова.

Например, найдя в магазине качественную одежду, мы хотим померить ее и идем в примерочную. Как лучше назвать "примерочную" на украинском – читайте в материале OBOZ.UA.

Особое помещение – комнату или кабину, предназначенную для примерки одежды, – лучше называть словом "приміряльня", а не "примірочна".

"Примірочна" – это из того же раздела слов эпохи советщины, как и "булочная", "закусочная" и т.д. Так что "хлібню" ("пекарню"), "буфет" і "приміряльню" часто воспринимают как архаизмы – а зря: это вполне правильные формы слов.

Кстати, в украинском языке есть ряд слов, похожих на российские соответствия, но точно не заимствованные. Их можно встретить, например, в классической литературе или исторических официальных записях. На самом деле слова "празник", "первий" і "ждати" являются древнеукраинскими или старославянскими. О десяти спорных словах, которые имеют украинское происхождение – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие непривычные для украинского языка слова также не являются суржиком.

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