Какие необычные для украинского языка слова не суржик: вы будете удивлены

Отказ от русского и переход на украинский язык у многих граждан нашей страны вызывает желание избавиться ото всех ошибок, в том числе проявлений суржика. Это очень хорошее желание, но здесь важно не переусердствовать и не выбросить из своего активного словаря те лексемы, которые суржиком не являются.

Помочь в этом взялись эксперты волонтерского "Проєкту Р.І.Д.", сформировавшие подборку слов, которые могут показаться русскими по происхождению. Но на самом деле их корни происходят из праславянского и дальше - из индоевропейского. А значит для украинского языка они тоже вполне присущи. Хотя могут быть редкоиспользованными.

Видіти

Это слово происходит не от русского "видеть", а от праславянского корня vidъ. Он, в частности, дал также литовское veidas – "лицо". Словари указывают, что оно диалектное и разговорное. Но саму лексему фиксируют.

Строїти

Появилось это слово от древнего strojь, то есть "порядок". Его происхождение можно проследить и дальше – до индоевропейского ster – "расстилать". Слова от этого корня можно встретить в польском, македонском, словацком и других языках. Украинские словари фиксируют его как нормативное.

Многий

В пожелании "многая літа" это слово удивления не вызывает. Именно потому, что пришло к нам не из русского языку, а было образовано от праславянского mъnogъ. В современном украинском оно считается устаревшим.

Рихлий

Жизнь этому слову дала древнее rухlъ, происходящее от rušiti "нарушать". Примечательно, что в других славянских языках, например в чешском или словацком, этот корень приобрел значение "быстрый". Украинские словари фиксируют его как редкоиспользуемое.

Муж

В праславянском существовало слово možь, родственное древним индоевропейским mánuḥ, где оно означало человека, человечество или мужчину. В современном украинском считается устаревшим и присущим высокому, торжественному стилю речи.

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