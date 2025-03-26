Сьогодні - День пам’яті Гетьмана України Івана ВИГОВСЬКОГО (1657 -1659).

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Історія українсько-московської війни часів Івана ВИГОВСЬКОГО вкрай повчальна і для нинішньої війни з російською ордою військового злочинця Путіна.

Нагадаю, що після укладання між Україною і Польщею Гадяцького договору 1658 року, більш ніж стотисячна московська армія навесні 1659 року вдерлася в Україну. Вона була зупинена під Конотопом. У Конотопській битві 28-29 червня 1658 року українське військо вщент розгромило 100-тисячну московську армію під орудою князя Трубецького. Цікаво, що МОСКОВСЬКИЙ історик С.Соловйов з цього приводу писав таке (в перекладі на українську):

"Цвіт московської кінноти, що відбув щасливі походи 1654 і 1657 років, загинув ПРОТЯГОМ ОДНОГО ДНЯ, і вже ніколи потім цар московський не міг вивести в поле таке блискуче військо…" Там же в 11 томі "Історії Росії…" Сергій Соловйов описує завершення Конотопської битви:

"…полонених дісталось переможцям тисяч п‘ять; нещасних вивели на відкрите місце і різали, як баранів: так домовилися між собою союзники, хан кримський і Гетьман Війська Запорозького".

Згодом Іван Виговський пояснить жорстокість по відношенню до московського війська, які прийшли в Україну нібито ДЛЯ РОЗМОВ і ПРИМИРЕННЯ. Насправді ж каже Виговський:

"Ви прийшли з великим військом для нашого ВИНИЩЕННЯ, Борзну вирубали і людей у полон забрали, у чому виправдатись не можете, бо тамтешні люди не тільки вам жодної причини для нападу не давали, але й війську вашому не опиралися, а коли б оборонялися, то не скоро би ви їх взяли".

Як бачимо, що й 364 роки тому і й нині Московщина хоче нас "визволяти і примирювати" та вказувати з КИМ нам ДРУЖИТИ і ЯКІ міжнародні ДОГОВОРИ ПІДПИСУВАТИ, вбиваючи наших дітей та мирних жителів. Тож нічого не змінилося в ментальності їхніх царів-президентів та й загалом у всієї російської орди.

І ще про один історичний урок часів ВИГОВСЬКОГО.

Після перемоги у Конотопській битві козацька кіннота із нашими союзниками татарами дійшли до Воронежа і Тули, захопивши по дорозі біля 30 міст. Москву охопила справжня паніка і цар наказав терміново споруджувати додаткові оборонні вали та всіляко укріплювати столицю.

Однак в тодішній Україні почалися внутрішні свари та боротьба проти польської та антимосковської орієнтації ВИГОВСЬКОГО, що її вели Василь Золотаренко, Яким Сомко…В результаті 11.09.1659 Гетьман Іван Виговський змушений був скласти булаву. А вже у 1663 році в Ніжині, на так званій "Чорній раді", підкупом та обманом до влади приходить Іван Брюховецький, який підпише Московські статті 1665 року, у відповідності з якими отримує наказ "без затримки" передати московським воєводам міські ключі, гармати та продовольство. Розпочинається перепис українського населення і тотальний збір податків до московської скарбниці.

Тому, замість остаточного знищення Московщини, яке було так близько, в Україні запанує доба РУЇНИ.

Тож вивчаємо нашу історію і не повторюємо знову помилки наших попередників.

Слава Україні!

Смерть ворогам!