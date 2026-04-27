Как легко испортить маринад для шашлыка: перечень продуктов, которые нельзя добавлять

Шашлык – блюдо, которое умеет готовить практически каждый. А для того, чтобы мясо было сочным и мягким, кулинары советуют его мариновать в кефире, томатном соку, с луком и специями.

Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, что нельзя добавлять в маринад для шашлыка, чтобы не испортить его.

Как не испортить маринад для шашлыка

Не добавляйте слишком много кислоты, например, лимон, соевый соус, ананас, киви. Так как избыток кислоты из этих продуктов может слишком сильно размягчить мясо (для молодого мяса она вообще не нужна).

Соль

Соль "вытягивает" влагу из мяса, и это сделает шашлык сухим. И важный нюанс, соль в шашлык нужно добавлять непосредственно перед приготовлением.

Специи

Добавляйте не много специй, они засушат мясо. Но, нужно также знать, что и малое количество приправ может сделать шашлык пресным. Поэтому нужен баланс.

Сколько мариновать шашлык

Для того, чтобы шашлык имел прекрасный вкус и аромат, его нужно мариновать минимум 1 час, а лучше – 2-3 часа.

Также на OBOZ.UA сообщалось, что категорически нельзя добавлять в маринад для шашлыка.