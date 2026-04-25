Что категорически нельзя добавлять в маринад для шашлыка: два ингредиента превратят мясо в канцероген
Шашлык может испортить несколько факторов, а именно: не то мясо, маринад, специи. Кулинары советуют выбирать для блюда свиной ошеек, именно из него шашлык будет сочным, из специй лучше всего добавлять перец черный, немного соли, а мариновать лучше не в майонезе, а в кефире, киви.
Редакция FoodOboz делится полезными советами от кулинаров, что не нужно добавлять в маринад для шашлыка, чтобы не испортить его.
Что нельзя добавлять в маринад
По мнению ряда экспертов, существуют ингредиенты, которые в маринад для шашлыка добавлять категорически не стоит.
Чаще всего среди таких продуктов – уксус и майонез
Укусус
Несмотря на распространенное мнение, якобы уксус способен сделать мясо более мягким, некоторые кулинары подчеркивают, что все происходит наоборот, он может сделать мясо слишком жестким. Тогда в процессе жарки оно будет сырым внутри, но будет гореть сверху.
Майонез
Майонез добавлять в маринад тоже не нужно, так как он в результате термической обработки превращает блюдо в источник канцерогенов.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: