Как изменить основание действующей отсрочки через ЦНАП без потери ее на время переоформления: подробное объяснение
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Отныне через ЦНАП можно изменить основание действующей отсрочки без ее утраты на время рассмотрения заявления. Для этого необходимо подать документы, подтверждающие новое основание, после чего их рассмотрит комиссия ТЦК и СП.
Если заявление одобрят, новые данные внесут в реестр "Обериг", а предыдущую отсрочку аннулируют только после этого. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
"Изменить основание действующей отсрочки теперь можно через ЦНАП – без потери отсрочки на время переоформления", – говорится в сообщении.
Детали нового порядка изменения отсрочки
В частности, изменить основание отсрочки можно в случае, если вместо прежней причины, например обучения, появилось другое предусмотренное законом право на отсрочку.
Для этого необходимо лично прийти в ЦНАП с соответствующими документами и сообщить администратору о желании переоформить действующую отсрочку.
После этого сотрудник центра оформит заявление и передаст его вместе с документами на рассмотрение комиссии ТЦК и СП.
"Пока комиссия рассматривает заявление, предыдущая отсрочка продолжает действовать", – подчеркнули в Минобороны.
Действующая отсрочка будет действовать до переоформления
В случае одобрения нового основания данные о нем сначала внесут в реестр "Обериг", и только после этого предыдущую отсрочку отменят. Если комиссия откажет в переоформлении, действующая отсрочка будет действовать до истечения установленного срока.
В то же время в оборонном ведомстве предупредили, что ЦНАП не решает вопросы о переходе от отсрочки к бронированию или наоборот, поэтому для изменения такого статуса предусмотрен отдельный порядок.
Напомним, часть забронированных работников в Украине может лишиться отсрочки в сентябре из-за обновления требований к бронированию. В частности, для отдельных категорий с 1 сентября действует новое требование относительно минимальной зарплаты – 25 941 грн до уплаты налогов.
Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому мужчина сможет получить отсрочку от мобилизации после рождения ребенка на один год. Отсрочка будет действовать в течение первого года жизни ребенка и прекратится по достижении ребенком годовалого возраста.
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