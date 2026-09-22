Как изменить основание действующей отсрочки через ЦНАП без потери ее на время переоформления: подробное объяснение

Отныне через ЦНАП можно изменить основание действующей отсрочки без ее утраты на время рассмотрения заявления. Для этого необходимо подать документы, подтверждающие новое основание, после чего их рассмотрит комиссия ТЦК и СП.

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Если заявление одобрят, новые данные внесут в реестр "Обериг", а предыдущую отсрочку аннулируют только после этого. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

"Изменить основание действующей отсрочки теперь можно через ЦНАП – без потери отсрочки на время переоформления", – говорится в сообщении.

Детали нового порядка изменения отсрочки

В частности, изменить основание отсрочки можно в случае, если вместо прежней причины, например обучения, появилось другое предусмотренное законом право на отсрочку.

Для этого необходимо лично прийти в ЦНАП с соответствующими документами и сообщить администратору о желании переоформить действующую отсрочку.

После этого сотрудник центра оформит заявление и передаст его вместе с документами на рассмотрение комиссии ТЦК и СП.

"Пока комиссия рассматривает заявление, предыдущая отсрочка продолжает действовать", – подчеркнули в Минобороны.

Действующая отсрочка будет действовать до переоформления

В случае одобрения нового основания данные о нем сначала внесут в реестр "Обериг", и только после этого предыдущую отсрочку отменят. Если комиссия откажет в переоформлении, действующая отсрочка будет действовать до истечения установленного срока.

В то же время в оборонном ведомстве предупредили, что ЦНАП не решает вопросы о переходе от отсрочки к бронированию или наоборот, поэтому для изменения такого статуса предусмотрен отдельный порядок.

Напомним, часть забронированных работников в Украине может лишиться отсрочки в сентябре из-за обновления требований к бронированию. В частности, для отдельных категорий с 1 сентября действует новое требование относительно минимальной зарплаты – 25 941 грн до уплаты налогов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому мужчина сможет получить отсрочку от мобилизации после рождения ребенка на один год. Отсрочка будет действовать в течение первого года жизни ребенка и прекратится по достижении ребенком годовалого возраста.