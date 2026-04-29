Как изменилась программа БОВП за четыре года войны: объяснение командования Сухопутных войск

За время полномасштабной войны РФ против Украины программа базовой общевойсковой подготовки в корне изменилась. Сейчас акцент делается на выживании личного состава и выполнении поставленных боевых задач, а программа БОВП обновляется практически ежегодно.

Об этом в интервью NV рассказал командующий подготовки Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-майор Дмитрий Красильников. По его словам, в условиях применения противником FPV-дронов, сбросов, артиллерии, отравляющих веществ, на повестке дня стоит вопрос сохранения жизней наших воинов и одновременно уничтожения врага.

Противник по-прежнему пытается проводить механизированные, пешие штурмы, работает большими силами, средними силами и даже инфильтрацией мелкими группами.

"Поэтому сейчас основная задача подготовки – это, во-первых, научить военнослужащих выживать во время выполнения боевых задач, и, во-вторых, осуществлять поражение и уничтожение противника. То есть, в первую очередь, это такмед, оборудование позиций так, чтобы они реально защищали, это навыки перемещения в современных сложных условиях", – сообщил Красильников.

Он отметил, что важно готовить людей к различным сценариям – как к хорошим, так и к плохим. Когда военнослужащий видит, что ему рассказывают все честно, открыто, ничего не скрывают, то он понимает, что его ценят, что он важен.

Как изменились война и БОВП

В начале полномасштабного вторжения РФ основным средством поражения была артиллерия. Начиная с 2023 года, ее заменили FPV-дроны, а также дроны со сбросами. Также противник сейчас активизирует применение "Шахедов" по переднему краю и по ближайшим тылам Сил обороны.

"Раньше враг так не делал, россияне работали иранскими дронами в глубину территории, по объектам критической инфраструктуры, по гражданским объектам. Сейчас он применяет эти средства по переднему краю. И также у нас с 2024 года серьезной стала проблема применения противником КАБов, управляемых авиационных бомб, уничтожающих основные позиции в зоне боевого столкновения и в неглубоком тылу и таким образом прокладывающих дорогу для своей пехоты. Именно поэтому учебный центр должен подготовить новобранцев к этим сложным условиям", – объяснил Красильников.

За четыре года полномасштабной войны навыки, которым необходимо научить защитников во время базовой подготовки, в корне изменились. Кроме того, учебные центры Сухопутных войск приобрели те возможности, которых от них ожидали, хотя и есть определенные вопросы по социально-бытовым условиям и подготовке инструкторско-преподавательского состава.

"Мы имеем хорошие программы, обучающие от простого к сложному, учитывающие все новые приемы и способы ведения боевых действий, которые применялись и нами, и противником. Также мы начали подготовку непосредственно в бригадах. Там сформировались группы инструкторов из лучших военнослужащих, наиболее опытных, награжденных государственными наградами. И они имеют самые свежие знания об условиях ведения боя в настоящее время", – рассказал командующий, добавив, что сейчас миксуется опыт, который есть в бригадах, и методики, наработанные годами в учебных центрах.

"Когда мы это делаем, то получаем лучший результат. Мы таким образом привносим в учебные центры современный боевой опыт и минимизируем бумажную работу, а из учебных центров в бригады мы привносим организацию, программы, методики. Это существенно повышает качество подготовки", – подчеркнул Красильников.

Говоря о том, как быстро обновляется программа БОВП, он сообщил, что мелкие изменения вносятся постоянно. А когда их становится много, происходит глобальное обновление программы базовой общевойсковой подготовки. Сейчас получается так, что примерно раз в год осуществляется полная замена программы БОВП.

По словам Красильникова, изменения могут вноситься как на уровне Командования Сухопутных войск, так и на уровне армейских корпусов, оперативных командований, бригад, учебных центров и даже отдельных учебных подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Силах обороны Украины планируют изменить подготовку военнослужащих. Основной акцент сделают на технологических навыках и противодействии дронам, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, война постоянно меняется, поэтому содержание подготовки корректируют в соответствии с новыми условиями.

