Как изгнать крыс из вашего сада: проверенный и безопасный способ

Крысы – худший кошмар садовода, поскольку они могут буквально захватить вашу территорию. Они являются распространенной проблемой для многих, особенно весной, когда эти вредители переживают пик размножения.

Крысы охотятся за убежищем и пищей, и именно сады являются идеальным местом для этого. Эти существа в основном ведут ночной образ жизни, поэтому вы можете даже не осознавать, что они живут в вашем саду, пишет Express.

Вы можете отпугнуть крыс от своего сада с помощью одного очень простого изменения. Все, что вам нужно сделать, это переместить вещи в саду.

Дело в том, что крысы являются "неофобами", что означает, что они боятся нового. Они не любят, когда их территория нарушается, поэтому ставьте препятствия на их участках для прогулок и часто перемещайте вещи в саду.

Несмотря на такие незначительные изменения, крысы будут чувствовать себя беспокойно и будут вынуждены искать другие места.

Это простой, нетоксичный подход, который может отпугнуть крыс, поскольку они с осторожностью относятся к изменениям в окружающей среде. Садоводов также призывают поддерживать чистоту и порядок на своих участках, поскольку беспорядок привлекает крыс.

