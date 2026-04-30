Как избавиться от сорняков еще до их появления: интересный способ

Избавиться от сорняков еще до их появления можно с помощью обычного картона. Такой способ называют листовым мульчированием – он не требует химии, подходит для небольших участков и со временем может даже улучшить состояние почвы.

Как объяснила сертифицированная садовница Нью-Йоркского ботанического сада Блисс Бендалл, картон подавляет доступ света к сорнякам и фактически "душит" их. А соучредитель Bouquet Box Кортни Сиксс отметила, что сама успешно использовала этот метод вокруг фруктовых деревьев и на декоративных клумбах.

Как картон помогает против сорняков

Метод с картоном часто называют листовым мульчированием. Его суть в том, что почву накрывают слоем натурального картона, а сверху добавляют землю, мульчу или органические материалы.

По словам Блисс Бендалл, картон не дает свету попадать к сорнякам, поэтому они не могут развиваться. Простыми словами, такой слой перекрывает им условия для роста.

Есть еще одно преимущество: со временем картон разлагается и становится частью почвы. Он может привлекать дождевых червей и других полезных обитателей земли, которые разрыхляют почву, улучшают ее структуру и помогают удерживать влагу.

Какой картон можно использовать

Для сада подходит не любой картон. Лучше всего брать простой коричневый или гофрированный картон без краски, глянца, цветной печати, скотча и пластиковых элементов.

Кортни Сиксс советует избегать картона с красителями, чернилами, клеем и лентой. Все лишнее перед использованием нужно снять или вырезать.

Удобнее всего использовать большие листы картона от коробок. Их можно разрезать под нужную форму и разложить вокруг деревьев, кустов, на грядках или в декоративных цветниках.

Как правильно разложить картон на участке

Сначала стоит убрать сорняки, которые уже успели прорасти. Легче всего это делать после дождя или после полива, когда земля мягче, а корни выходят из почвы легче.

После этого картон раскладывают на подготовленном участке так, чтобы края листов перекрывали друг друга.

Картон желательно слегка увлажнить. Так он лучше приляжет к земле, не будет сдвигаться от ветра и быстрее начнет разлагаться. Сверху нужно насыпать несколько сантиметров земли, компоста, органики или мульчи.

Где этот способ работает лучше всего

Картон хорошо подходит для небольших участков, декоративных клумб, пространства вокруг плодовых деревьев, кустов или отдельных грядок. Особенно удобно использовать его там, где нужно сдержать появление новых сорняков и в то же время не хочется применять химические средства.

Кортни Сиксс рассказывает, что имела хороший результат с этим методом вокруг фруктовых деревьев: она делала широкий круг из картона, который не давал сорнякам заглушать корни. Также, по ее словам, картон хорошо сработал при обустройстве декоративных грядок.

Когда картон не поможет

Важно понимать, что картон не является универсальным средством от всех сорняков. Как объясняет Блисс Бендалл, метод лучше всего работает не с многолетними сорняками, а с простыми молодыми растениями и семенами.

А вот с многолетними растениями с глубокими или очень сильными корнями картон может не справиться полностью. Некоторые сорняки способны пробиваться даже через препятствия или отрастать из корневищ.

Также картон не стоит класть слишком плотно и без слоя мульчи или земли сверху. Если сделать все неправильно, можно ухудшить дренаж, и вода будет плохо проходить в почву. Из-за этого земля может переувлажняться или неравномерно получать влагу.

