Обладают интенсивным ароматом: какие цветы посадить у входа в дом

Если хочется, чтобы у входа в дом или на террасе вечером стоял выразительный и приятный аромат, стоит обратить внимание на никотиану крылатую. Растение известно сладким запахом, который особенно хорошо раскрывается к вечеру и быстро становится одной из самых заметных нот в саду.

Она не только красиво смотрится в легких, естественных композициях, но и долго сохраняет декоративность – вплоть до осени. Эксперты Kobieta Interia считают удачным вариантом для высадки у входа в дом, под окнами или рядом с местами для отдыха.

Никотиана крылатая, которую также называют декоративным или цветущим табаком, имеет прямостоячую форму и обычно вырастает примерно от 90 до 150 сантиметров в высоту. Лучше всего она будет смотреться в групповых посадках, особенно в средней или задней части клумбы. В ширину она разрастается значительно меньше – обычно до 30–60 сантиметров.

Самым большим украшением этого растения являются длинные трубчатые цветы, которые завершаются звездчатым раскрытием лепестков. В зависимости от сорта они могут быть белыми, розовыми, красными, лаймовыми, желтовато-зелеными или кремовыми. Классические формы особенно ценят за сильный вечерний аромат и цветы, которые охотнее всего раскрываются именно к вечеру.

Листья у никотианы крупные, мягкие, зеленые и значительно больше самих цветов. У основания растения они более удлиненные, а выше на стеблях становятся мельче. В целом такой цветок выглядит легко, романтично, но в то же время достаточно выразителен, чтобы не теряться среди других летних растений.

Главная причина, по которой ее советуют высаживать в саду или на террасе, – именно аромат. Вечером никотиана пахнет интенсивно, сладко и очень приятно, поэтому особенно хорошо подходит для мест, где люди часто бывают после захода солнца.

Еще одно ее преимущество – длительное цветение. Никотиана начинает цвести летом и сохраняет декоративность до осени. Если регулярно удалять увядшие цветы и не забывать о поливе, она может оставаться привлекательной почти до первых холодов.

Также это растение привлекает опылителей. Его цветы охотно посещают бабочки и другие насекомые, а вечерний аромат способен привлекать и ночных гостей сада.

Лучше всего никотиана крылатая растет на солнечном месте или в легкой полутени. Она любит свет, но в более теплых регионах и в период жаркого лета хорошо реагирует на легкую защиту от сильнейшего послеобеденного солнца. Это помогает дольше сохранять свежесть листьев и цветов.

Почву для нее лучше всего выбирать плодородную, богатую гумусом, постоянно слегка влажную, но в то же время проницаемую. Земля не должна быть ни пересушенной, ни заболоченной. Если в саду почва слишком легкая и быстро теряет влагу, перед посадкой ее советуют обогатить компостом.

В то же время никотиану не советуют высаживать рядом с огородом, особенно возле помидоров, перца, картофеля или баклажанов. Все эти растения принадлежат к одному семейству, поэтому могут быть уязвимыми к похожим вирусным заболеваниям.

В уходе этот цветок не считается сложным, но лучше всего чувствует себя тогда, когда почва имеет равномерную влажность. Засуху он не любит, поэтому в жару нужно регулярно поливать его так, чтобы земля оставалась слегка влажной, особенно если растение растет на полном солнце.

Также стоит придерживаться нескольких простых правил ухода: удалять увядшие цветы, чтобы стимулировать дальнейшее цветение, умеренно подкармливать удобрением для цветущих растений, высаживать кустики так, чтобы между ними оставалось пространство для проветривания, а также следить за листьями и побегами, чтобы вовремя заметить тлю, трипсов или белокрылку.

Семена никотианы можно высевать заранее под укрытием – примерно за 6-8 недель до последних заморозков – или непосредственно в открытый грунт после того, как минует риск холода. Семена очень мелкие, поэтому их не следует засыпать толстым слоем земли. Для прорастания им нужны свет и тепло.

В нашем климате никотиану крылатую чаще всего выращивают как однолетнее растение. В более теплых регионах она может вести себя как недолговечный многолетник, но обычно ее воспринимают именно как сезонное украшение клумб и садовых композиций.

